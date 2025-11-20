Λίλι Άλεν για το νέο της άλμπουμ που μιλά για τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: Ήταν μια πράξη απελπισίας
Λίλι Άλεν για το νέο της άλμπουμ που μιλά για τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: Ήταν μια πράξη απελπισίας

Δεν το σκεφτόμουν καν ως μια εμπορική προσπάθεια, διευκρίνισε η 40χρονη τραγουδίστρια για την τελευταία της δισκογραφική δουλειά

Ως μια πράξη απελπισίας χαρακτήρισε η Λίλι Άλεν τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Το άλμπουμ «West End Girl» μιλά για τη διάλυση του γάμου της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ και, όπως εξήγησε η 40χρονη τραγουδίστρια, δεν σκεφτόταν την εμπορική απήχηση που θα είχε, όταν το δημιουργούσε.

Η Άλεν έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «CBS Mornings», την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, και μίλησε για τη γέννηση του τελευταίου της δίσκου, λέγοντας στην αρχή: «Νομίζω ότι προσπαθούσα να διηγηθώ μια ιστορία και να επεξεργαστώ κάποια πράγματα, και υπήρχαν πράγματα που, ξέρεις, συνέβαιναν στη ζωή μου και ήξερα ότι θα ταίριαζαν σε έναν τέτοιο δίσκο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι γνώριζε ποιος θα ήταν ο τίτλος που θα έδινε σε τραγούδι: «Ήξερα εκείνες τις συναισθηματικές κορυφώσεις στις οποίες ήθελα να φτάσω από πλευράς αφήγησης και είχα ιδέες για τίτλους γι’ αυτά τα πράγματα».

Το «West End Girl» περιλαμβάνει στίχους για την εξερεύνηση μιας ανοιχτής σχέσης, παρά τους δισταγμούς της, και την επακόλουθη συνειδητοποίηση ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας ήταν πιο θολοί απ’ όσο αρχικά πίστευε. Στο άλμπουμ υπάρχουν τραγούδια με τίτλους όπως «Pussy Palace» και «Nonmonogamummy», ενώ η ίδια ξεκίνησε τη δημιουργική διαδικασία δίνοντας πρώτα τίτλους στα κομμάτια.

«Δεν ξέρω αν τελικά κρατήσαμε αυτούς τους τίτλους, για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό προσχέδιο για το πώς προσεγγίσαμε τη δημιουργία του δίσκου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Το άλμπουμ δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό προς τα τέλη του 2024, προτού η Άλεν εισαχθεί σε θεραπευτικό κέντρο, προκειμένου να δουλέψει πάνω στα συναισθήματά της. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, δεν δίστασε να μιλήσει με ειλικρίνεια. «Εκείνη την περίοδο δεν το σκεφτόμουν καν ως μια εμπορική προσπάθεια. Ήταν μια πράξη απελπισίας, στην πραγματικότητα», μοιράστηκε.

Όπως είπε, δεν ήταν βέβαιη ότι η δουλειά που ετοίμαζε θα κυκλοφορούσε, φτάνοντας στα αυτιά των θαυμαστών της: «Όσο το έγραφα, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έβγαινε ποτέ προς τα έξω — μέχρι σχετικά κοντά στην κυκλοφορία του. Σκεφτόμουν συνέχεια: “Είναι αυτό κάτι που θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο;” Αλλά όχι την ώρα που το έγραφα».

