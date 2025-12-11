Λίλι Άλεν: Το νέο της άλμπουμ θα μεταφερθεί στη θεατρική σκηνή
Λίλι Άλεν: Το νέο της άλμπουμ θα μεταφερθεί στη θεατρική σκηνή
Μπορεί να συμμετέχω, κάνω κάποιες συζητήσεις για αυτό, αποκάλυψε η τραγουδίστρια
Η Λίλι 'Αλεν επιβεβαίωσε τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για την προσαρμογή του πρόσφατου άλμπουμ της, «West End Girl», σε θεατρικό έργο, με την πιθανότητα να ανέβει στο West End του Λονδίνου.
Καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show» ο Τζίμι Φάλον της είπε ότι «στο Λονδίνο, προσπαθούν να διασκευάσουν το ''West End Girl'' σε θεατρικό έργο», με εκείνη να απαντά: «Είναι αλήθεια».
Σχετικά με πιθανή συμμετοχή της στο έργο, η 'Αλεν επισήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Μπορεί να συμμετέχω. Το μελάνι δεν έχει στεγνώσει. Σίγουρα κάνω κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα γι' αυτό. Είναι συναρπαστικό», συμπλήρωσε.
Όπως αναφέρει ο Guardian, το πέμπτο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μία θεατρική σκηνή καθώς είναι μία συνεχής αφήγηση που εστιάζει στην εξέλιξη και τη διάλυση ενός γάμου. Η Λέιν έχει δηλώσει ότι είναι εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν στον γάμο της με τον Αμερικανό ηθοποιό Ντέιβιντ Χάρμπορ.
«Υπάρχουν πράγματα που έχουν καταγραφεί και τα οποία έζησα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι αλήθεια», είχε αναφέρει στη Vogue τον Οκτώβριο.
Το «West End Girl» το οποίο είναι το πρώτο της άλμπουμ έπειτα από επτά χρόνια, έφτασε στο Νο. 2 των βρετανικών charts, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές. Για την προώθησή του η 'Αλεν θα ξεκινήσει μια σειρά sold out παραστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναυλίες.
Καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show» ο Τζίμι Φάλον της είπε ότι «στο Λονδίνο, προσπαθούν να διασκευάσουν το ''West End Girl'' σε θεατρικό έργο», με εκείνη να απαντά: «Είναι αλήθεια».
Σχετικά με πιθανή συμμετοχή της στο έργο, η 'Αλεν επισήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Μπορεί να συμμετέχω. Το μελάνι δεν έχει στεγνώσει. Σίγουρα κάνω κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα γι' αυτό. Είναι συναρπαστικό», συμπλήρωσε.
Lily Allen confirmed she is in talks to develop her album 'West End Girl' into a play in London.— Rolling Stone (@RollingStone) December 11, 2025
More: https://t.co/vgVvaF77AW pic.twitter.com/uoNIr0FsCR
«Υπάρχουν πράγματα που έχουν καταγραφεί και τα οποία έζησα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι αλήθεια», είχε αναφέρει στη Vogue τον Οκτώβριο.
Το «West End Girl» το οποίο είναι το πρώτο της άλμπουμ έπειτα από επτά χρόνια, έφτασε στο Νο. 2 των βρετανικών charts, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές. Για την προώθησή του η 'Αλεν θα ξεκινήσει μια σειρά sold out παραστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναυλίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα