Παναγιώτα Βλαντή: Ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσω για την κακοποίηση που υπέστην, συνέβη στα 20-21 μου
Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο πριν μιλήσω, έλεγα «δεν γίνεται να είσαι κότα» ανέφερε η ηθοποιός
Στην εσωτερική σύγκρουση που ένιωθε μέχρι να μιλήσει δημόσια για την κακοποίηση, που ισχυρίστηκε ότι υπέστην σε ηλικία 21 ετών, αναφέρθηκε η Παναγιώτα Βλαντή.
Η ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής και συγκεκριμένα στην εποχή που ήταν 20-21 ετών και έκανε τις πρώτες της ακροάσεις στο θέατρο. Τότε, όπως υποστήριξε σε παλαιότερη συνέντευξή της η Παναγιώτα Βλαντή έπεσε θύμα κακοποίησης.
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην εκπομπή «EQ», η Παναγιώτα Βλαντή τόνισε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στο κίνημα MeToo και να μιλήσει δημόσια για όσα βίωσε, με σκοπό να υποστηρίξει άλλες γυναίκες που κατήγγειλαν κακοποίηση στον καλλιτεχνικό χώρο.
Όπως είπε: «Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη δουλειά μου. Συνέβη στα 20-21 μου, όταν πήγαινα στις ακροάσεις. Το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας τα κορίτσια, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε. Δεν με αποθάρρυνε, γιατί αντίστοιχα είχα γνωρίσει και σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δεν δεχόμουν ότι αυτή η δουλειά έχει μόνο σκοτάδι. Στο θέατρο υπάρχει το φως και το σκοτάδι, όπως και σε άλλες δουλειές. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, πριν βγω να το πω. Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η ηθοποιός εξήγησε ότι από τη στιγμή που μίλησε ανοιχτά, ηρέμησε και πρόσθεσε ότι κλήθηκε τότε να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της: «Έχω ηρεμήσει από τη στιγμή που μίλησα, από εκεί και πέρα λέω ότι ο κόσμος θα κρίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιπες κυρίες. Από εδώ και πέρα εννοείται είναι ελεύθερος να δουλέψει, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα κρίνει και πρέπει να κρίνει γιατί και εμείς κρινόμαστε από τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω».
