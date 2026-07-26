Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Κρέζη: Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ
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Τζένη Καρέζη Φίνος Φιλμ

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Κρέζη: Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατο της Τζένης Κρέζη: Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ
Ιωάννα Μαρίνου
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο της Τζένης Καρέζη, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό στιγμιότυπο στα social media.

Στις 26 Ιουλίου του 1992, η σταρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την Κυριακή, η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε μία εικόνα της Τζένης Καρέζη σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ», συνοψίζοντας με μια φράση τη διαχρονική γοητεία της σπουδαίας ηθοποιού.

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Η Τζένη Καρέζη έκανε δύο γάμους. Ο πρώτος το 1962 με τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και κοσμικό της Αθήνας, Ζάχο Χατζηφωτίου, με τον οποίο έμειναν μαζί για λιγότερο από δύο χρόνια. Το 1966, στα γυρίσματα του «Κονσέρτο για Πολυβόλα», αναπτύχθηκε ένας έρωτας με τον Κώστα Καζάκο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1968, μένοντας αχώριστοι ως το θάνατο της το 1992. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο.

Η ηθοποιός πέθανε μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Οι εφημερίδες την επομένη του θανάτου της έγραφαν «γιατί τόσο νωρίς αυλαία, Τζένη;». Σύμφωνα με επιθυμία της ιδίας και με πρωτοβουλία της οικογένειας της, ιδρύθηκε στη μνήμη της το «Ίδρυμα Τζένη Καρέζη», με σκοπό την παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και άλλα νοσήματα, για την ανακούφιση τους από τον πόνο.
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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