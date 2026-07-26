Στη Μύκονο διασκεδάζει ο Τζέιμς Χάρντεν: «Πόλεμος» με σαμπάνιες στο Principote κι εκείνος δεν άφηνε το πιρούνι, δείτε βίντεο
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Μύκονος Τζέιμς Χάρντεν Principote Πάρτι

Στη Μύκονο διασκεδάζει ο Τζέιμς Χάρντεν: «Πόλεμος» με σαμπάνιες στο Principote κι εκείνος δεν άφηνε το πιρούνι, δείτε βίντεο

Γυναίκες γύρω του χορεύουν ανάμεσα στις παρέες, τα μπουκάλια περνούν από χέρι σε χέρι και οι σαμπάνιες ανοίγουν με ρυθμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος

Στη Μύκονο διασκεδάζει ο Τζέιμς Χάρντεν: «Πόλεμος» με σαμπάνιες στο Principote κι εκείνος δεν άφηνε το πιρούνι, δείτε βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Principote τα απογεύματα έχουν τη δική τους τελετουργία. Τα τραπέζια γεμίζουν, η μουσική ανεβαίνει και κάποια στιγμή οι σαμπάνιες αρχίζουν να ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Το γνωστό απογευματινό πάρτι στον Πάνορμο είναι από εκείνα που έχουν συνδέσει τη Μύκονο με τις διακοπές υψηλών απαιτήσεων – και αυτή τη φορά, ανάμεσα στους θαμώνες βρισκόταν ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους αστέρες του NBA.

Ο Τζέιμς Χάρντεν βρέθηκε στη Μύκονο για διακοπές και έκανε την εμφάνισή του στο Principote | Mykonos, το beach club που είδαμε και μέσα από το νέο «ΘΕΜΑ Uncut» για τις διακοπές των billionaires στο νησί.

Το βίντεο από την παρουσία του Αμερικανού μπασκετμπολίστα έχει όμως τη δική του ιστορία.

Το πάρτι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γυναίκες χορεύουν ανάμεσα στις παρέες, τα μπουκάλια περνούν από χέρι σε χέρι και οι σαμπάνιες ανοίγουν με ρυθμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Στο τραπέζι του Χάρντεν επικρατεί η ίδια διάθεση. Μόνο που ο ίδιος δείχνει να έχει αλλού στραμμένη την προσοχή του.
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Με λευκό μπλουζάκι, καπέλο και το χαρακτηριστικό του μούσι, ο Χάρντεν έχει μπροστά του το πιάτο του και τρώει σχεδόν ατάραχος. Γύρω του γίνεται ένας μικρός «πόλεμος» με σαμπάνιες, μουσική και χορό, όμως εκείνος συνεχίζει να δοκιμάζει τις γεύσεις του τραπεζιού, σαν να μην υπάρχει τίποτα πιο ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή.
Φρίξος Δρακοντίδης
26 ΣΧΟΛΙΑ

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