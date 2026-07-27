Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Το υπαίθριο ντους της Ντορέττας Παπαδημητρίου στην Πάρο: «Αν όχι το καλοκαίρι, τότε τι;», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το υπαίθριο ντους της Ντορέττας Παπαδημητρίου στην Πάρο: «Αν όχι το καλοκαίρι, τότε τι;», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και έκανε ντους έξω
Τις διακοπές της ανά την Ελλάδα συνεχίζει η Ντορέττα Παπαδημητρίου τροφοδοτώντας, παράλληλα, με υλικό και τον λογαριασμό της στο Instagram.
Αυτή τη φορά η ηθοποιός «ενημέρωσε» για την προτίμησή της στο υπαίθριο ντους το καλοκαίρι.
Από την Πάρο όπου βρέθηκε, μάλιστα, ανήρτησε τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.
Φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι η Ντορέττα Παπαδημητρίου έθεσε το ερώτημα στην ανάρτησής της: «Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, τότε τι;».
Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου
Αυτή τη φορά η ηθοποιός «ενημέρωσε» για την προτίμησή της στο υπαίθριο ντους το καλοκαίρι.
Από την Πάρο όπου βρέθηκε, μάλιστα, ανήρτησε τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.
Φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι η Ντορέττα Παπαδημητρίου έθεσε το ερώτημα στην ανάρτησής της: «Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, τότε τι;».
Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου
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