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Ο Usher κατέβασε από τη σκηνή θαυμάστρια που δεν ανταποκρίθηκε στο αισθησιακό τραγούδι του, τι απάντησε η κοπέλα σε όσους την αποδοκίμασαν
Ο Usher κατέβασε από τη σκηνή θαυμάστρια που δεν ανταποκρίθηκε στο αισθησιακό τραγούδι του, τι απάντησε η κοπέλα σε όσους την αποδοκίμασαν
«Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;» είπε ο Usher στο κοινό εμφανώς απογοητευμένος κάνοντας μια κίνηση με το χέρι για να διώξει την κοπέλα από τη σκηνή
Απροσδόκητη κατάληξη είχε για τον Usher η κίνησή του να ανεβάσει στη σκηνή μια θαυμάστριά του σε συναυλία στο Νάσβιλ το Σάββατο, καθώς η νεαρή κοπέλα δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται και να εντυπωσιάζεται από το αισθησιακό τραγούδι που ερμήνευσε ο τραγουδιστής ενώ ήταν ημίγυμνος.
Στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να τραβιέται όσο ο Usher την πλησίαζε, δίνοντας την εντύπωση ότι ένιωθε άβολα για όσα εκτυλίσσονταν επί σκηνής.
Μπροστά στην αντίδραση αυτή ο 47χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε ενοχλημένος. «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;» ρώτησε το κοινό είπε εμφανώς απογοητευμένος κάνοντας μια κίνηση με το χέρι για να διώξει την κοπέλα από τη σκηνή.
Η Gabrielle Cheyenne, η κοπέλα που άθελά της πρωταγωνίστησε στο βίντεο αυτό, απάντησε σε όσους την επέκριναν για τη στάση της. «Καταρχάς, ΚΑΝΕΙΣ δεν αρνείται να ανέβει στη σκηνή. Φαινόμουν καλή, νομίζεις ότι δεν θα άφηνα ΧΙΛΙΑΔΕΣ ανθρώπους να με δουν;. Δεν λένε για ποιον θα πας εκεί πάνω! Θέλατε όλοι να ανέβω εκεί πάνω και να τον γαμ@@@ω;» έγραψε στα social media εξηγώντας ότι είχε πάει στη συναυλία με τη μητέρα της και ήταν στην αρένα πριν την μεταφέρουν στο VIP τμήμα λόγω «όμορφων προνομίων».
Την Κυριακή, μάλιστα, ανήρτησε μια selfie γράφοντας με νόημα στη λεζάντα «Αδιάφορη😘» ενώ σε story επέμεινε ότι η στάση της δεν ήταν «άσχημη». «Δεν θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα με φωνάζετε με το όνομά μου, δεν θα με προσβάλετε και θα περιμένετε να κρατήσω την ψυχραιμία μου! Μην νομίζετε ότι θα με εκφοβίζετε για μια εμπειρία που δεν ζήσατε εσείς!»
Στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να τραβιέται όσο ο Usher την πλησίαζε, δίνοντας την εντύπωση ότι ένιωθε άβολα για όσα εκτυλίσσονταν επί σκηνής.
Μπροστά στην αντίδραση αυτή ο 47χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε ενοχλημένος. «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;» ρώτησε το κοινό είπε εμφανώς απογοητευμένος κάνοντας μια κίνηση με το χέρι για να διώξει την κοπέλα από τη σκηνή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Gabrielle Cheyenne, η κοπέλα που άθελά της πρωταγωνίστησε στο βίντεο αυτό, απάντησε σε όσους την επέκριναν για τη στάση της. «Καταρχάς, ΚΑΝΕΙΣ δεν αρνείται να ανέβει στη σκηνή. Φαινόμουν καλή, νομίζεις ότι δεν θα άφηνα ΧΙΛΙΑΔΕΣ ανθρώπους να με δουν;. Δεν λένε για ποιον θα πας εκεί πάνω! Θέλατε όλοι να ανέβω εκεί πάνω και να τον γαμ@@@ω;» έγραψε στα social media εξηγώντας ότι είχε πάει στη συναυλία με τη μητέρα της και ήταν στην αρένα πριν την μεταφέρουν στο VIP τμήμα λόγω «όμορφων προνομίων».
Την Κυριακή, μάλιστα, ανήρτησε μια selfie γράφοντας με νόημα στη λεζάντα «Αδιάφορη😘» ενώ σε story επέμεινε ότι η στάση της δεν ήταν «άσχημη». «Δεν θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα με φωνάζετε με το όνομά μου, δεν θα με προσβάλετε και θα περιμένετε να κρατήσω την ψυχραιμία μου! Μην νομίζετε ότι θα με εκφοβίζετε για μια εμπειρία που δεν ζήσατε εσείς!»
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