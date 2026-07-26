Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Λου Κόλερ, frontman των Sick of It All

ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Sick of It All,

μετά από μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου.



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Πέθανε σε ηλικία 59 ετών οΤην είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η μπάντα με ανάρτησή της στο Instagram την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αποχαιρετώντας τον «αδερφό» τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. «Με απίστευτη θλίψη ανακοινώνουμε στην παγκόσμια hardcore οικογένειά μας τον θάνατο του αδερφού μας Λου Κόλερ», έγραψαν οι Sick of It All, σημειώνοντας πως το 2026 θα συμπληρώνονταν 40 χρόνια από τη δημιουργία του συγκροτήματος.Παράλληλα, τόνισαν πως: «Χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο και έναν εμβληματικό frontman. Ο Λου είχε τη δύναμη να ανεβάζει τη διάθεση όλων στις συναυλίες μας με ένα χαμόγελο και ένα σαρκαστικό σχόλιο, και κέρδιζε τον κόσμο όπου κι αν παίζαμε, από κάθε πολιτισμό και κάθε γωνιά του πλανήτη».Η μπάντα ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν τον Λου Κόλερ κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του, αναφέροντας πως «η μάχη του τελείωσε τώρα και μπορεί επιτέλους να ξεκουραστεί».Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει το καλοκαίρι του 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, καθώς οι γιατροί είχαν εντοπίσει έναν όγκο στον οισοφάγο του, ο οποίος είχε επεκταθεί και στο στομάχι. Λόγω της θεραπείας που ακολούθησε, οι Sick of It All είχαν ακυρώσει ευρωπαϊκή περιοδεία, ενώ η hardcore κοινότητα είχε οργανώσει συναυλίες στήριξης και συγκέντρωσης χρημάτων.Τον Μάιο του 2025, ο Κόλερ είχε ανακοινώσει πως δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις καρκίνου, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου χημειοθεραπειών. Ωστόσο, η ασθένεια επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα.Οι Sick of It All δημιουργήθηκαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης το 1986 από τον Λου Κόλερ και τον αδερφό του, Πιτ Κόλερ, κιθαρίστα του συγκροτήματος. Το συγκρότημα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της hardcore σκηνής της Νέας Υόρκης, μαζί με μπάντες όπως οι Agnostic Front, Cro-Mags και Madball.Το πρώτο τους άλμπουμ, «Blood, Sweat and No Tears» (1989) θεωρείται σημείο αναφοράς για το είδος, ενώ η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τους ήρθε τη δεκαετία του 1990 με το «Scratch the Surface» (1994), που περιλάμβανε τα τραγούδια «Scratch the Surface» και «Step Down».