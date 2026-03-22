Ο Ακύλας τραγούδησε σε pre party της Eurovision στο Όσλο με κόκκινη γούνα, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής παρουσίασε στη σκηνή το «Ferto»

Σε pre party της Eurovision στο Όσλο εμφανίστηκε ο Ακύλας, παρουσιάζοντας το «Ferto» στους φαν του διαγωνισμού, χορεύοντας στη σκηνή με κόκκινη γούνα.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό θεσμό φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί του Nordic Eurovision Party, ενώ στη συνέχεια διασκέδασε το κοινό, ερμηνεύοντας το τραγούδι του. Το Nordic Eurovision Party αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς για τους θαυμαστές της Eurovision και κάθε χρόνο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά pre-parties πριν από τον μεγάλο διαγωνισμό.

Για την εμφάνισή του στη σκηνή, ο Ακύλας επέλεξε τον χαρακτηριστικό μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, που αποτελούν στοιχεία της εικόνας του για τη Eurovision 2026. To look του ολοκληρώθηκε με κόκκινη γούνα, σετ σε ίδια απόχρωση και ψηλές κάλτσες.

🇬🇷 Akylas - "Ferto" | LIVE @ Nordic Eurovision Party 2026



Στο φετινό event, το παρών έδωσε και η Antigoni Buxton, που εκπροσωπεί την Κύπρο με το «Jalla».  Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με το κομμάτι της.

