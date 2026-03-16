Eurovision 2026: Εσθονός ράπερ διασκεύασε το Ferto του Ακύλα, δείτε βίντεο
Ο Jyrise ανέβασε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του επίσημου βιντεοκλίπ

Ιωάννα Μαρίνου
Διασκευή του «Ferto» με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision έκανε Εσθονός ράπερ.

Η επιτυχία του 27χρονου τραγουδιστή, που από την πρώτη στιγμή ήταν φαβορί στον διαγωνισμό, έχει φτάσει στο εξωτερικό και ο Jyrise κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού στο κανάλι του στο Youtube την Παρασκευή 13 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του Ακύλα.

Δείτε τη διασκευή του Ferto

Jyrise - Ferto | ESTONIA COVER


Πριν από μερικές ημέρες, ο Ακύλας είχε παρουσιάσει μέσα από τα social media του μία ακόμη εκδοχή του τραγουδιού.  Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok συγκεκριμένα, ερμηνεύει απόσπασμα του «Ferto» στο πιάνο, δίνοντας στο κομμάτι έναν πιο ήπιο και συναισθηματικό τόνο σε σχέση με την αρχική του εκδοχή. «Η λυπημένη εκδοχή του Ferto», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε το βίντεο

@akylas__ The sad FERTO meow version 😩🫴🤌🫴🤌🫴🤌🫴🤌 #ferto #akylas #eurovision #eurovision2026 #brainrots ♬ original sound - Akylas
