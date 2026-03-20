Το νέο μήνυμα της Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες περί κακοποίησης: Πόσο σημαντικό να στέκονται δίπλα σου άνθρωποι που γνώριζαν
Η τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της ανέφερε πως είχε υποστεί κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Ένα νέο μήνυμα έστειλε η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από τα social media μετά τις καταγγελίες περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η τραγουδίστρια που μέσα από αναρτήσεις της, έχει δηλώσει πως δεν φοβάται πλέον να μιλήσει, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να στέκονται δίπλα σε μια γυναίκα, η οποία αποφασίζει να μιλήσει για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει δεχθεί. Παράλληλα, έσπευσε να ευχαριστήσει όσους τη στήριξαν.
«Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου, άνθρωποι που ήξεραν, που γνώριζαν, που είδαν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Όσο για εσάς γυναίκες μου αγαπημένες, που μου έχετε δώσει τόση αγάπη κι άλλη τόση θλίψη με τις ιστορίες σας, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ για σας. Μαζί θα χαμογελάσουμε και θα προχωρήσουμε ξανά. Σας αγαπώ», έγραψε η Αγγελική Ηλιάδη σε νέα της δημοσίευση, αυτή τη φορά στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok.
Η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογήθηκε αρχικά πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία, καταλήγοντας ένα «άβουλο πλάσμα». Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Εξηγώντας γιατί δεν είχε χωρίσει με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ανέφερε: «Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Κλείνοντας, σημείωσε πως υπήρξαν απειλές που την απέτρεπαν να απομακρυνθεί από τον τότε σύντροφό της. «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Τι είπε η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη ΛαζαρίδηΣε μία συνέντευξη στο podcast Unblock η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως είχε δεχτεί τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε πως, παρά τα όσα βίωνε, δεν είχε τολμήσει να τερματίσει τη σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της, αφού δεχόταν απειλές που την έκαναν να φοβάται για εκείνο και τον εαυτό της.
