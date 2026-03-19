Θύελλα με την Αγγελική Ηλιάδη και την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη: Οι καταγγελίες για κακοποίηση, τα ξεσπάσματα και η αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη





«Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην, αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν»



Ακόμη ένα πρόσωπο που θέλησε να υπερασπιστεί τη μνήμη του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι ένας παιδικό τους φίλος, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» κατηγόρησε την Αγγελική Ηλιάδη για ψεύδη και τόνισε πως ο επιχειρηματίας μόνο να την βοηθήσει ήθελε: «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι "είναι ο άντρας της ζωής μου", από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι "με απειλεί, με εκβιάζει", ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.



«Μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό»



«Σύμμαχος» της τραγουδίστριας είναι ο γιος της, ο οποίος εξήγησε πως από παιδί η Αγγελική Ηλιάδη του είχε μιλήσει για τη θυελλώδη σχέση με τον πατέρα του: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό», ανέφερε ο Μπάμπης Λαζαρίδης ο οποίος έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 3 ετών.



«Σύμμαχος» της τραγουδίστριας είναι ο γιος της, ο οποίος εξήγησε πως από παιδί η Αγγελική Ηλιάδη του είχε μιλήσει για τη θυελλώδη σχέση με τον πατέρα του: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό», ανέφερε ο Μπάμπης Λαζαρίδης ο οποίος έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 3 ετών. Ακόμη ένα πρόσωπο που θέλησε να υπερασπιστεί τη μνήμη του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι ένας παιδικό τους φίλος, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» κατηγόρησε την Αγγελική Ηλιάδη για ψεύδη και τόνισε πως ο επιχειρηματίας μόνο να την βοηθήσει ήθελε: «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι "είναι ο άντρας της ζωής μου", από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι "με απειλεί, με εκβιάζει", ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.

Οι δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη προκάλεσαν νέα αντίδραση από την Λίτσα Λαζαρίδη, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της απέναντί της, καθώς δεν μεγάλωσε τον γιο της με ψέματα και παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα να κατηγορήσει τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν το έκανε ποτέ.Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η αδερφή του επιχειρηματία επισήμανε πως η Αγγελική Ηλιάδη παίζει θέατρο για όλα: «Ήταν ένα θέατρο. Όπως κάποτε που είχε πει ότι μπήκε η σφαίρα από εδώ και βγήκε από εκεί. Επειδή είχα πάρει την ιατροδικαστική απόφαση, η σφαίρα δεν ήταν στο χείλος της. Αν θυμάστε την είχα πει Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν τη σταματάω εκεί, θα κάνω το δικαστήριο. Είπαν ότι έχουν αποδείξεις. Για να δούμε, έχουν εκείνοι αποδείξεις ή έχω εγώ αποδείξεις; Γιατί υπήρχαν άτομα που ζούσαν μέσα στο σπίτι, άτομα που την εξυπηρετούσαν, άτομα που μεγάλωσαν τον Μπαμπίνο. Και εφόσον έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου δεν έχει χτυπήσει ή βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη. Η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα που ήταν κερατωμένη να το πω έτσι λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ μα ποτέ να κατηγορήσει τον αδερφό μου», είπε.Η Λίτσα Λαζαρίδη σκοπεύει, μάλιστα, να κάνει μήνυση και αγωγή στην Αγγελική Ηλιάδη: «Εγώ θα κάνω όπως το ορίζει ο νόμος για να σταματήσουν πλέον να ασχολούνται με τον νεκρό αδερφό μου. Πέθανε ο πατέρας μου 26 Δεκεμβρίου και ξέθαψα τον πατέρα μου και τον έβαλα μαζί με τον αδερφό μου μέσα και είναι και οι δύο μαζί. Και το γνωρίζουν αυτό. Μου είπε ο γιος της Ηλιάδη ότι αν δεν κάνω μήνυση θα έρθει να μας δει στη Καβάλα και του απάντησα εγώ θα κάνω μήνυση. Μου είπε ότι κακώς δεν τον ειδοποίησα για την κηδεία του παππού του. Του είπα "ζωντανός όταν ήταν, γιατί δεν ερχόσουν; Τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις". Έδωσε και τροφή και σε ανίδεους να σχολιάζουν με τα χειρότερα τον αδερφό μου».Όπως εξομολογήθηκε, φοβήθηκε μήπως χάσει τη μητέρα της μετά από όλα αυτά, καθώς είναι βαριά άρρωστη μετά από εγκεφαλικό που υπέστη: «Οι γονείς μου ποτέ δεν είχαν κακή σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη στέρησε το παιδί από τους γονείς μου. Μετά τα σαράντα εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση, μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Έχει στενοχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Φοβήθηκα μην χάσω και άλλο γονιό έτσι άδικα».