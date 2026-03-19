Θύελλα με την Αγγελική Ηλιάδη και την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη: Οι καταγγελίες για κακοποίηση, τα ξεσπάσματα και η αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη
Θύελλα με την Αγγελική Ηλιάδη και την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη: Οι καταγγελίες για κακοποίηση, τα ξεσπάσματα και η αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη
Δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων όσα είπε η τελευταία του σύντροφος την φέρνουν για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη με μέλη της οικογένειάς του και τη χήρα του
Η απόφαση της Αγγελικής Ηλιάδη να μιλήσει δημόσια για την κακοποιητική σχέση που, όπως λέει, είχε με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, δεκαεπτά χρόνια μετά την δολοφονία του, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον και θύελλα σχολίων και τοποθετήσεων από το κοινωνικό- φιλικό περιβάλλον και των δύο.
Ο Λαζαρίδης είχε δολοφονηθεί έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα όπου διέμενε εκείνη την περίοδο, τον Δεκέμβριο του 2008. Οι δολοφόνοι γάζωσαν με καλάσνικοφ τον επιχειρηματία, ενώ είχε τραυματισθεί και η τραγουδίστρια και σύντροφός του που ήταν μαζί του.
Χρειάστηκε να περάσουν δεκαεπτά χρόνια για να αποφασίσει η Αγγελική Ηλιάδη να μιλήσει για την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου και πατέρα του μεγάλου της παιδιού. Ακριβώς το γεγονός ότι πέρασαν 17 χρόνια αποτελεί και το βασικό επιχείρημα όσων την επικρίνουν με το γαϊτανάκι των σχολίων και των δηλώσεων να μεγαλώνει συνεχώς: Η χήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη με την οποία είχε μεν χωρίσει, αλλά δεν πήραν ποτέ διαζύγιο και η αδελφή του δολοφονημένου επιχειρηματία που με αφετηρία την Καβάλα προσπάθησε να κυριαρχήσει στην αθηναϊκή νύχτα σέρνουν το χορό των αντιδράσεων, με την Ηλιάδη να απαντά ότι πλέον δεν φοβάται να μιλήσει και πλέον νιώθει περήφανη για τον εαυτό της.
Όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο vidcast «Unblock». Εκεί αποκάλυψε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά και την απειλούσε πως θα έκανε κακό στην οικογένειά της και στο παιδί τους, με αποτέλεσμα να ζει με τον φόβο και να μην τολμάει να μιλήσει αλλά ούτε και να προσπαθήσει να ξεφύγει.
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Όπως ανέφερε, είχε χάσει τον εαυτό της και ένιωθε φυλακισμένη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η βιαιότητα με την οποία ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχασε τη ζωή του, δεν της άφησε περιθώρια να σκεφτεί πως θα έπρεπε να είχε πει κάτι για όλα αυτά νωρίτερα: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε πως κάθε φορά που ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε, ήλπιζε ότι θα ήταν η τελευταία φορά και έριχνε την ευθύνη για την κατάσταση που αντιμετώπιζε στον εαυτό της: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
«Δεν φοβάμαι πια να μιλήσω»
Η συνέντευξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με την τραγουδίστρια να δέχεται μηνύματα στα social media από γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις και ποτέ δεν βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν γι' αυτό. Η ίδια τότε έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία εξηγούσε πως πλέον δεν φοβάται να μιλήσει για τις δυσκολίες που πέρασε και αισθάνεται περήφανη που το έκανε, σημειώνοντας πως τη στηρίζουν πολλοί άνθρωποι.
Στο βίντεο που ανέβασε ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δεν φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες. Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της».
Ο Λαζαρίδης είχε δολοφονηθεί έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα όπου διέμενε εκείνη την περίοδο, τον Δεκέμβριο του 2008. Οι δολοφόνοι γάζωσαν με καλάσνικοφ τον επιχειρηματία, ενώ είχε τραυματισθεί και η τραγουδίστρια και σύντροφός του που ήταν μαζί του.
Χρειάστηκε να περάσουν δεκαεπτά χρόνια για να αποφασίσει η Αγγελική Ηλιάδη να μιλήσει για την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου και πατέρα του μεγάλου της παιδιού. Ακριβώς το γεγονός ότι πέρασαν 17 χρόνια αποτελεί και το βασικό επιχείρημα όσων την επικρίνουν με το γαϊτανάκι των σχολίων και των δηλώσεων να μεγαλώνει συνεχώς: Η χήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη με την οποία είχε μεν χωρίσει, αλλά δεν πήραν ποτέ διαζύγιο και η αδελφή του δολοφονημένου επιχειρηματία που με αφετηρία την Καβάλα προσπάθησε να κυριαρχήσει στην αθηναϊκή νύχτα σέρνουν το χορό των αντιδράσεων, με την Ηλιάδη να απαντά ότι πλέον δεν φοβάται να μιλήσει και πλέον νιώθει περήφανη για τον εαυτό της.
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη που έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο vidcast «Unblock». Εκεί αποκάλυψε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά και την απειλούσε πως θα έκανε κακό στην οικογένειά της και στο παιδί τους, με αποτέλεσμα να ζει με τον φόβο και να μην τολμάει να μιλήσει αλλά ούτε και να προσπαθήσει να ξεφύγει.
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Όπως ανέφερε, είχε χάσει τον εαυτό της και ένιωθε φυλακισμένη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η βιαιότητα με την οποία ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχασε τη ζωή του, δεν της άφησε περιθώρια να σκεφτεί πως θα έπρεπε να είχε πει κάτι για όλα αυτά νωρίτερα: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε πως κάθε φορά που ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε, ήλπιζε ότι θα ήταν η τελευταία φορά και έριχνε την ευθύνη για την κατάσταση που αντιμετώπιζε στον εαυτό της: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
«Δεν φοβάμαι πια να μιλήσω»
Η συνέντευξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με την τραγουδίστρια να δέχεται μηνύματα στα social media από γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις και ποτέ δεν βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν γι' αυτό. Η ίδια τότε έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία εξηγούσε πως πλέον δεν φοβάται να μιλήσει για τις δυσκολίες που πέρασε και αισθάνεται περήφανη που το έκανε, σημειώνοντας πως τη στηρίζουν πολλοί άνθρωποι.
Στο βίντεο που ανέβασε ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δεν φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες. Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της».
Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες. Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια. Επίσης, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνα Παπίλα. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, με ήθος και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που μου βγήκε αυτή η εξομολόγηση στην κουβέντα που είχα μαζί της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
«Μετά από 17 χρόνια βγαίνει και προσβάλει τη μνήμη του, δεν ντρέπεται;»
Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο θετικές από την οικογένεια και το περιβάλλον του Μπάμπη Λαζαρίδη. Η αδερφή του επιχειρηματία, Λίτσα, από την πρώτη στιγμή που απόσπασμα της συνέντευξης της Αγγελικής Ηλιάδη δημοσιεύτηκε, ξέσπασε δημόσια, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ψεύδη. Η ίδια θεωρεί πως η τραγουδίστρια θα έπρεπε να ντρέπεται που μετά από 17 χρόνια προσβάλλει τη μνήμη του με «τόσο χυδαίο τρόπο», ενώ θεωρεί άδικο το γεγονός πως ο αδερφός της δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησαν ακόμη περισσότερες δηλώσεις από την Λίτσα Λαζαρίδη, σύμφωνα με τις οποίες η Αγγελική Ηλιάδη προσπαθεί απλώς να προωθήσει το νέο της τραγούδι, γιατί «δεν ακούγεται πολύ».
Σε συνέντευξή της είχε πει: «Φαίνεται ότι (το κάνει) επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το "κορόιδο" ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της. Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει».
Δείτε το βίντεο
«Δεν ήταν βίαιος ο Λαζαρίδης, είναι ψέμα της Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει όταν τη γνώρισε, το παιδί μας τότε ήταν 4 ετών»
Θέση εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη πήρε και η χήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη, εξηγώντας πως ο επιχειρηματίας δεν την είχε χτυπήσει ποτέ και πως ήταν πολύ υποστηρικτικός απέναντί της. Επιπλέον, τόνισε πως δεν θα ανεχτεί να ακούγονται τέτοιου είδους ψέματα καθώς έχουν αντίκτυπο και στον γιο που απέκτησε η ίδια με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, Βασίλη.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη δήλωσε πως όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη δεν περιγράφουν τον άνθρωπο που γνώρισε: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ' όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ' όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω "τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε". Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Η Πόπη Μαλλιωτάκη μίλησε ακόμη και για τον χωρισμό τους, ζητώντας από την Αγγελική Ηλιάδη να ξεκαθαρίσει πως όταν μπήκε σε σχέση με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο. «Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα; Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Παρόλο που η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε κάθε δικαίωμα γιατί ήταν κερατωμένη, δεν κατηγόρησε ποτέ τον αδερφό μου»
Οι δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη προκάλεσαν νέα αντίδραση από την Λίτσα Λαζαρίδη, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της απέναντί της, καθώς δεν μεγάλωσε τον γιο της με ψέματα και παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα να κατηγορήσει τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν το έκανε ποτέ.
Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η αδερφή του επιχειρηματία επισήμανε πως η Αγγελική Ηλιάδη παίζει θέατρο για όλα: «Ήταν ένα θέατρο. Όπως κάποτε που είχε πει ότι μπήκε η σφαίρα από εδώ και βγήκε από εκεί. Επειδή είχα πάρει την ιατροδικαστική απόφαση, η σφαίρα δεν ήταν στο χείλος της. Αν θυμάστε την είχα πει Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν τη σταματάω εκεί, θα κάνω το δικαστήριο. Είπαν ότι έχουν αποδείξεις. Για να δούμε, έχουν εκείνοι αποδείξεις ή έχω εγώ αποδείξεις; Γιατί υπήρχαν άτομα που ζούσαν μέσα στο σπίτι, άτομα που την εξυπηρετούσαν, άτομα που μεγάλωσαν τον Μπαμπίνο. Και εφόσον έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου δεν έχει χτυπήσει ή βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη. Η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα που ήταν κερατωμένη να το πω έτσι λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ μα ποτέ να κατηγορήσει τον αδερφό μου», είπε.
Η Λίτσα Λαζαρίδη σκοπεύει, μάλιστα, να κάνει μήνυση και αγωγή στην Αγγελική Ηλιάδη: «Εγώ θα κάνω όπως το ορίζει ο νόμος για να σταματήσουν πλέον να ασχολούνται με τον νεκρό αδερφό μου. Πέθανε ο πατέρας μου 26 Δεκεμβρίου και ξέθαψα τον πατέρα μου και τον έβαλα μαζί με τον αδερφό μου μέσα και είναι και οι δύο μαζί. Και το γνωρίζουν αυτό. Μου είπε ο γιος της Ηλιάδη ότι αν δεν κάνω μήνυση θα έρθει να μας δει στη Καβάλα και του απάντησα εγώ θα κάνω μήνυση. Μου είπε ότι κακώς δεν τον ειδοποίησα για την κηδεία του παππού του. Του είπα "ζωντανός όταν ήταν, γιατί δεν ερχόσουν; Τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις". Έδωσε και τροφή και σε ανίδεους να σχολιάζουν με τα χειρότερα τον αδερφό μου».
Όπως εξομολογήθηκε, φοβήθηκε μήπως χάσει τη μητέρα της μετά από όλα αυτά, καθώς είναι βαριά άρρωστη μετά από εγκεφαλικό που υπέστη: «Οι γονείς μου ποτέ δεν είχαν κακή σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη στέρησε το παιδί από τους γονείς μου. Μετά τα σαράντα εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση, μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Έχει στενοχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Φοβήθηκα μην χάσω και άλλο γονιό έτσι άδικα».
Δείτε το βίντεο
«Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην, αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν»
Ακόμη ένα πρόσωπο που θέλησε να υπερασπιστεί τη μνήμη του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι ένας παιδικό τους φίλος, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» κατηγόρησε την Αγγελική Ηλιάδη για ψεύδη και τόνισε πως ο επιχειρηματίας μόνο να την βοηθήσει ήθελε: «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι "είναι ο άντρας της ζωής μου", από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι "με απειλεί, με εκβιάζει", ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό»
«Σύμμαχος» της τραγουδίστριας είναι ο γιος της, ο οποίος εξήγησε πως από παιδί η Αγγελική Ηλιάδη του είχε μιλήσει για τη θυελλώδη σχέση με τον πατέρα του: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό», ανέφερε ο Μπάμπης Λαζαρίδης ο οποίος έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 3 ετών.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
«Μετά από 17 χρόνια βγαίνει και προσβάλει τη μνήμη του, δεν ντρέπεται;»
Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο θετικές από την οικογένεια και το περιβάλλον του Μπάμπη Λαζαρίδη. Η αδερφή του επιχειρηματία, Λίτσα, από την πρώτη στιγμή που απόσπασμα της συνέντευξης της Αγγελικής Ηλιάδη δημοσιεύτηκε, ξέσπασε δημόσια, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ψεύδη. Η ίδια θεωρεί πως η τραγουδίστρια θα έπρεπε να ντρέπεται που μετά από 17 χρόνια προσβάλλει τη μνήμη του με «τόσο χυδαίο τρόπο», ενώ θεωρεί άδικο το γεγονός πως ο αδερφός της δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησαν ακόμη περισσότερες δηλώσεις από την Λίτσα Λαζαρίδη, σύμφωνα με τις οποίες η Αγγελική Ηλιάδη προσπαθεί απλώς να προωθήσει το νέο της τραγούδι, γιατί «δεν ακούγεται πολύ».
Σε συνέντευξή της είχε πει: «Φαίνεται ότι (το κάνει) επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το "κορόιδο" ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της. Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει».
Δείτε το βίντεο
«Δεν ήταν βίαιος ο Λαζαρίδης, είναι ψέμα της Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει όταν τη γνώρισε, το παιδί μας τότε ήταν 4 ετών»
Θέση εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη πήρε και η χήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη, εξηγώντας πως ο επιχειρηματίας δεν την είχε χτυπήσει ποτέ και πως ήταν πολύ υποστηρικτικός απέναντί της. Επιπλέον, τόνισε πως δεν θα ανεχτεί να ακούγονται τέτοιου είδους ψέματα καθώς έχουν αντίκτυπο και στον γιο που απέκτησε η ίδια με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, Βασίλη.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη δήλωσε πως όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη δεν περιγράφουν τον άνθρωπο που γνώρισε: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ' όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ' όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω "τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε". Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε».
Δείτε το βίντεο
Η Πόπη Μαλλιωτάκη μίλησε ακόμη και για τον χωρισμό τους, ζητώντας από την Αγγελική Ηλιάδη να ξεκαθαρίσει πως όταν μπήκε σε σχέση με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο. «Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα; Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Παρόλο που η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε κάθε δικαίωμα γιατί ήταν κερατωμένη, δεν κατηγόρησε ποτέ τον αδερφό μου»
Οι δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη προκάλεσαν νέα αντίδραση από την Λίτσα Λαζαρίδη, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της απέναντί της, καθώς δεν μεγάλωσε τον γιο της με ψέματα και παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα να κατηγορήσει τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν το έκανε ποτέ.
Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η αδερφή του επιχειρηματία επισήμανε πως η Αγγελική Ηλιάδη παίζει θέατρο για όλα: «Ήταν ένα θέατρο. Όπως κάποτε που είχε πει ότι μπήκε η σφαίρα από εδώ και βγήκε από εκεί. Επειδή είχα πάρει την ιατροδικαστική απόφαση, η σφαίρα δεν ήταν στο χείλος της. Αν θυμάστε την είχα πει Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν τη σταματάω εκεί, θα κάνω το δικαστήριο. Είπαν ότι έχουν αποδείξεις. Για να δούμε, έχουν εκείνοι αποδείξεις ή έχω εγώ αποδείξεις; Γιατί υπήρχαν άτομα που ζούσαν μέσα στο σπίτι, άτομα που την εξυπηρετούσαν, άτομα που μεγάλωσαν τον Μπαμπίνο. Και εφόσον έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου δεν έχει χτυπήσει ή βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη. Η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα που ήταν κερατωμένη να το πω έτσι λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ μα ποτέ να κατηγορήσει τον αδερφό μου», είπε.
Η Λίτσα Λαζαρίδη σκοπεύει, μάλιστα, να κάνει μήνυση και αγωγή στην Αγγελική Ηλιάδη: «Εγώ θα κάνω όπως το ορίζει ο νόμος για να σταματήσουν πλέον να ασχολούνται με τον νεκρό αδερφό μου. Πέθανε ο πατέρας μου 26 Δεκεμβρίου και ξέθαψα τον πατέρα μου και τον έβαλα μαζί με τον αδερφό μου μέσα και είναι και οι δύο μαζί. Και το γνωρίζουν αυτό. Μου είπε ο γιος της Ηλιάδη ότι αν δεν κάνω μήνυση θα έρθει να μας δει στη Καβάλα και του απάντησα εγώ θα κάνω μήνυση. Μου είπε ότι κακώς δεν τον ειδοποίησα για την κηδεία του παππού του. Του είπα "ζωντανός όταν ήταν, γιατί δεν ερχόσουν; Τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις". Έδωσε και τροφή και σε ανίδεους να σχολιάζουν με τα χειρότερα τον αδερφό μου».
Όπως εξομολογήθηκε, φοβήθηκε μήπως χάσει τη μητέρα της μετά από όλα αυτά, καθώς είναι βαριά άρρωστη μετά από εγκεφαλικό που υπέστη: «Οι γονείς μου ποτέ δεν είχαν κακή σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη στέρησε το παιδί από τους γονείς μου. Μετά τα σαράντα εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση, μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Έχει στενοχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Φοβήθηκα μην χάσω και άλλο γονιό έτσι άδικα».
Δείτε το βίντεο
«Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην, αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν»
Ακόμη ένα πρόσωπο που θέλησε να υπερασπιστεί τη μνήμη του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι ένας παιδικό τους φίλος, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» κατηγόρησε την Αγγελική Ηλιάδη για ψεύδη και τόνισε πως ο επιχειρηματίας μόνο να την βοηθήσει ήθελε: «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι "είναι ο άντρας της ζωής μου", από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι "με απειλεί, με εκβιάζει", ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό»
«Σύμμαχος» της τραγουδίστριας είναι ο γιος της, ο οποίος εξήγησε πως από παιδί η Αγγελική Ηλιάδη του είχε μιλήσει για τη θυελλώδη σχέση με τον πατέρα του: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό», ανέφερε ο Μπάμπης Λαζαρίδης ο οποίος έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 3 ετών.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα