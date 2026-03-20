Αδερφή Μπάμπη Λαζαρίδη για Αγγελική Ηλιάδη: Ο αδερφός μου πουλάει ακόμα και νεκρός, παίζει το παιχνίδι της και μας τραυματίζει
«Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, γιατί δεν καταγγέλλει τον παραλίγο βιαστή της;», αναρωτήθηκε η Λίτσα Λαζαρίδη
Ακόμη και νεκρός πουλάει ο Μπάμπης Λαζαρίδης σύμφωνα με όσα υποστήριξε η αδερφή του Λίτσα, με την ίδια να τονίζει πως η Αγγελική Ηλιάδη παίζει ένα παιχνίδι με το οποίο τραυματίζει την οικογένεια της.
Σε νέες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno» η Λίτσα Λαζαρίδη, δήλωσε πως όσα είπε η τραγουδίστρια χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Παράλληλα, εξήγησε πως η Αγγελική Ηλιάδη γνωρίζει για την κατάσταση της οικογένειάς της, τον θάνατο του πατέρα της και το εγκεφαλικό που υπέστη η μητέρα της, και θεωρεί πως η απόφασή της να μιλήσει αυτή την περίοδο έγινε με στόχο να τους πονέσει.
Η Λίτσα Λαζαρίδη αναρωτήθηκε επίσης για ποιο λόγο δεν καταγγέλλει τον άνθρωπο που την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά στο παρελθόν: «Έβαλε το όνομα του αδερφού μου για διαφημιστικούς λόγους, για δικούς της σκοπούς. Με αυτά τα ψέματα και τις χυδαιότητες που είπε για να προσβάλει τη μνήμη του. Εγώ δεν σταματάω. Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, τον παραλίγο βιαστή της -που ξέρω και ποιος είναι εγώ και ζει στη Θεσσαλονίκη- γιατί δεν τον καταγγέλλει για να προστατεύσει τις γυναίκες; Γιατί; Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει τέτοια διαφήμιση. Δεν θα υπάρξει. Ενώ στο νεκρό σώμα του αδερφού μου, πουλάει, πουλάει. Πουλάει ακόμα και νεκρός. Παίζει το παιχνίδι της. Αναφέρθηκε στο όνομα του αδερφού μου και είναι νεκρός. Σεβασμός. Σεβασμός στον νεκρό αδερφό μου», είπε.
Η αδερφή του εκλιπόντος επιχειρηματία ανέφερε έπειτα πως δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί και θα κινηθεί νομικά: «26 Δεκεμβρίου ξέθαψα τον αδερφό μου και έθαψα τον πατέρα μου. Ξέρει ότι η μαμά μου έχει εγκεφαλικό. Άρα το κάνει εσκεμμένα, να συνεχίζει να μας πονάει μετά από τόσα χρόνια και να τραυματίζει και τον Βασίλη, τον ανιψιό μου, που τώρα αυτό το παιδί ένιωσε δυνατός. Τέλος, δεν μπορώ να ταράζουν συνέχεια τη μνήμη του αδερφού μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσβάλει τη συνέχεια η μνήμη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα».
Η Αγγελική Ηλιάδη, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μέσω δικηγόρου της εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία σκοπεύει να κινηθεί και η ίδια νομικά εναντίον όσων προσπαθούν να τη διαψεύσουν και να τη συκοφαντήσουν.
Η ανακοίνωση γράφει: «Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο. Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη. Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».
