Αγγελική Ηλιάδη μετά την εξομολόγηση για την κακοποίησή της: Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής μου, θα ασκηθούν μηνύσεις και αγωγές
Αγγελική Ηλιάδη μετά την εξομολόγηση για την κακοποίησή της: Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής μου, θα ασκηθούν μηνύσεις και αγωγές
«Δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης», γράφει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας Όθωνας Παπαδόπουλος
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη μετά την εξομολόγησή της για την κακοποίηση που δέχτηκε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της τετραετούς σχέσης τους, σύμφωνα με την οποία η τραγουδίστρια σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον όσων προσπαθούν να τη διαψεύσουν, προχωρώντας σε αγωγές και μηνύσεις.
Από την πρώτη στιγμή που απόσπασμα από τη συνέντευξή της δημοσιεύτηκε, η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα, σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές εκπομπές υποστήριξε πως δεν ισχύουν τα λεγόμενά της, ενώ ακόμη και άτομα από το φιλικό περιβάλλον του επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το 2008 στη Βούλα ανέφεραν δημόσια πως η Αγγελική Ηλιάδη λέει ψέματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου της, Όθωνα Παπαδόπουλου, είναι έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή να παρουσιάσει αποδείξεις για όσα υποστηρίζει σχετικά με την κακοποίησή της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης.
Δείτε την ανακοίνωση
«Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο. Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη. Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».
Όσα είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Η Αγγελική Ηλιάδη μιλώντας στο vidcast «Unblock», είχε δηλώσει πως είχε καταλήξει ένα άβουλο πλάσμα στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε πως λόγω της δολοφονίας τους δεν σκεφτόταν να μιλήσει για όλα όσα είχε περάσει: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Στο τέλος, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τόλμησε ποτέ να το προσπαθήσει από φόβο: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.
Από την πρώτη στιγμή που απόσπασμα από τη συνέντευξή της δημοσιεύτηκε, η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα, σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές εκπομπές υποστήριξε πως δεν ισχύουν τα λεγόμενά της, ενώ ακόμη και άτομα από το φιλικό περιβάλλον του επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το 2008 στη Βούλα ανέφεραν δημόσια πως η Αγγελική Ηλιάδη λέει ψέματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου της, Όθωνα Παπαδόπουλου, είναι έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή να παρουσιάσει αποδείξεις για όσα υποστηρίζει σχετικά με την κακοποίησή της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης.
Δείτε την ανακοίνωση
«Αναφορικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την συνέντευξη της γνωστής καλλιτέχνιδος Αγγελικής Ηλιάδη και την αναφορά της στην ψυχική και σωματική κακοποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν από τον άλλοτε σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Η εντολέας μας όχι μόνον δεν δέχεται τις απειλές για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της και το επικοινωνιακό bullying που επιχειρείται εναντίον της τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πανέτοιμη, εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο για την απόδειξη όσων αφηγήθηκε. Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής της θα ασκηθούν αμέσως μηνύσεις και αγωγές, σε πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον νόμο. Έχουμε την εντολή να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους εκείνους που έσπευσαν, με δηλώσεις συμπαράστασης, να της διαμηνύσουν ότι είναι στο πλευρό της αλλά και όλους όσους γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις και έχουν δηλώσει πρόθυμοι και πανέτοιμοι να καταθέσουν ενόρκως, όποτε και όπου τους ζητηθεί, όλα όσα πολύ καλά γνωρίζουν από ιδία αντίληψη. Παράλληλα, σας δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας δυσφήμησης της εντολέως μας και ήδη προχωρούμε στον εντοπισμό δημοσίων δηλώσεων και διαδικτυακών αναρτήσεων που την αφορούν και είναι ελεγχόμενες νομικά για το αδίκημα της δημόσιας συκοφαντικής δυσφήμησης. Πρόκειται να προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όσους με περισσή ευκολία διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, αλλά και σε όσους δίνουν δημόσιο βήμα στους συκοφάντες που προβαίνουν σε ακραίες δηλώσεις μίσους με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες τις οποίες θα περαιώσουμε μέχρι τέλους, μέχρι την ανάδειξη της αλήθειας και τον διαχωρισμό των θυμάτων από τους θύτες».
Όσα είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της από τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Η Αγγελική Ηλιάδη μιλώντας στο vidcast «Unblock», είχε δηλώσει πως είχε καταλήξει ένα άβουλο πλάσμα στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε πως λόγω της δολοφονίας τους δεν σκεφτόταν να μιλήσει για όλα όσα είχε περάσει: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Στο τέλος, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τόλμησε ποτέ να το προσπαθήσει από φόβο: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.
