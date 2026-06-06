Θρίλερ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του κρατώντας μαχαίρι μετά από καβγά με τη σύζυγό του
ΚΟΣΜΟΣ
Άγκυρα Ενδοοικογενειακή βία Μαχαίρι Όμηροι

Θρίλερ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του κρατώντας μαχαίρι μετά από καβγά με τη σύζυγό του

Μετά από αρκετή ώρα άκαρπης διαπραγμάτευσης, ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν το παιδί

Θρίλερ στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του κρατώντας μαχαίρι μετά από καβγά με τη σύζυγό του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές που προκάλεσαν σοκ εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας άνδρας κράτησε όμηρο την τρίχρονη κόρη του, απειλώντας την με μαχαίρι και κρεμώντας την από το παράθυρο διαμερίσματος μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Το παιδί διασώθηκε σώο έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Haberler, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας διαπληκτίστηκε με τη σύζυγό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στη συνέχεια απείλησε τη ζωή του παιδιού του.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άρπαξε την τρίχρονη κόρη του και την κράτησε όμηρο κρατώντας μαχαίρι. Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν εμφανίστηκε στο παράθυρο του διαμερίσματος κρατώντας κρεμασμένο απέξω το παιδί, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Βίντεο από το περιστατικό, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τις δραματικές στιγμές πριν από την επέμβαση της αστυνομίας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία:



Γείτονες που έγιναν μάρτυρες των σκηνών ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες, πυροσβέστες και μονάδες των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Για αρκετή ώρα διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, εκείνος δεν έδειχνε καμία διάθεση να συνεργαστεί και απέρριπτε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Όταν κατέστη σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις δεν απέδιδαν αποτέλεσμα, οι ειδικές δυνάμεις αποφάσισαν να επέμβουν. Άνδρες των ειδικών επιχειρήσεων εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα, ακινητοποιώντας τον δράστη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το τρίχρονο κορίτσι να απελευθερώνεται χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμούς. Το παιδί παραδόθηκε σε υγειονομικό προσωπικό για προληπτικές εξετάσεις και τέθηκε υπό προστασία.

Κλείσιμο
Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης