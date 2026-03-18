Αγγελική Ηλιάδη μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: Δεν φοβάμαι πια να μιλήσω

Μία ακόμη τοποθέτηση μέσα από τα social media έκανε η Αγγελική Ηλιάδη μετά τις αναφορές της για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της.Αφού είχε τονίσει με μία ανάρτηση πως κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει αντίστοιχα περιστατικά, χωρίς να νιώθει ενοχές, ντροπή και φόβο, η τραγουδίστρια δήλωσε μέσα από ένα βίντεο πως δεν φοβάται πια να μιλήσει. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις γυναίκες που τη στήριξαν με μηνύματα, προκαλώντας της συγκίνηση, και ζήτησε από δημοσιογράφους και παρουσιαστές να προσέχουν τι λένε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δεn φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες».Στη συνέχεια, τόνισε πως οι άνθρωποι που πλασιώνουν τις τηλεοπτικές εκπομπές θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί με τα λεγόμενά τους: «Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της».Δηλώνοντας περήφανη για τον εαυτό της, πρόσθεσε: «Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες».Κλείνοντας, παρότρυνε όσες γυναίκες έχουν δεχτεί κακοποιητικές συμπεριφορές να μιλήσουν και ευχαρίστησε την Ελίνα Παπίλα στην οποία παραχώρησε τη συνέντευξη και έκανε τις καταγγελίες. «Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια. Επίσης, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνσ Παπίλα. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, με ήθος και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που μου βγήκε αυτή η εξομολόγηση στην κουβέντα που είχα μαζί της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».Σε μία συνέντευξη στο podcast Unblock η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε πως είχε δεχτεί τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε πως, παρά τα όσα βίωνε, δεν είχε τολμήσει να τερματίσει τη σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της, αφού δεχόταν απειλές που την έκαναν να φοβάται για εκείνο και τον εαυτό της.Η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογήθηκε αρχικά πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία, καταλήγοντας ένα «άβουλο πλάσμα». Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».

Εξηγώντας γιατί δεν είχε χωρίσει με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ανέφερε: «Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».



Κλείνοντας, σημείωσε πως υπήρξαν απειλές που την απέτρεπαν να απομακρυνθεί από τον τότε σύντροφό της. «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», κατέληξε.