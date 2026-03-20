Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Ακόμα και 50 κιλά να γίνω, θα με σχολιάζουν, το έχω πάρει απόφαση
Όλοι έχουν να πουν κάτι αρνητικό, σημείωσε η πρώην παίκτρια του Big Brother
Πεπεισμένη ότι θα σχολιάζεται αρνητικά, ακόμα και αν φτάσει να ζυγίζει πενήντα κιλά δήλωσε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή. Η πρώην παίκτρια του Big Brother τόνισε πως έχει αποδεχτεί το ότι θα της γίνεται αρνητική κριτική, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό που την πληγώνει είναι πως αυτή προέρχεται περισσότερο από γυναίκες παρά από άντρες.
Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή 20 Μαρτίου, και μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε σχετικά με τα κακεντρεχή σχόλια που δέχεται για το βάρος της. «Αν πραγματικά δείτε τα σχόλια κάτω από τα post μου, θα πείτε, “γιατί”. Το περιμένεις από τους άντρες και λες ¨δεν πειράζει”. Πειράζει, αλλά όταν τα βλέπεις από γυναίκες, που λες ότι θα έπρεπε να στηρίζουμε η μια την άλλη… Αν ανεβάσω κάτι με το παιδί μου, όλες ξέρουν καλύτερα από μένα. Θα δώσω πραγματικά σημασία σε αυτό;», είπε αρχικά.
«Αν θες να δείξεις λίγο από την κοιλίτσα σου, αν έχεις μια ραγάδα, και αδύνατη να είσαι, όλοι έχουν να πουν κάτι αρνητικό. Για τα κιλά μου θα σχολιάζουν πάντα, ακόμα και 50 κιλά να γίνω. Το έχω πάρει απόφαση», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρώην παίκτρια του Big Brother μοιράστηκε τα συναισθήματά της μετά την έλευση του παιδιού της και αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα με τον σύντροφό της. «Το μωρό μου είναι οκτώ μηνών. Ζω τον έρωτα. Παρά τις όποιες δυσκολίες δε με νοιάζει αν δεν κοιμάμαι. Είναι σημαντική η στήριξη, ακόμα και από τον σύντροφό σου, γιατί πολλές γυναίκες δεν έχουν ούτε από εκεί. Με τον Δημήτρη έχουμε ξεκαθαρίσει ένα πράγμα, δεν είναι βοήθεια, είναι ένα κομμάτι του ρόλου του. Και για μένα καινούργιος ρόλος είναι αυτός στη ζωή μου, είμαι μαμά και είναι μπαμπάς», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
