Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Μου γράφουν άσχημα σχόλια του τύπου «σε ποιον δίνει ο Θεός παιδιά«, «θα το κάνει παχύσαρκο»

Άλλες φορές τα σβήνω γιατί νευριάζω και άλλες τα αφήνω για να τα βλέπει ο κόσμος, πρόσθεσε η πρώην παίκτρια του Big Brother

Στέλλα Μούτσιου
Για τα σχόλια που δέχεται από τη στιγμή που έγινε μητέρα και κάνει αναρτήσεις στα social media με το παιδί της μίλησε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, εξηγώντας πως κάποιες φορές τα σβήνει και άλλες τα αφήνει για να βλέπει ο κόσμος τι συμβαίνει.

Η πρώην παίκτρια του Big Brother έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στον τρόπο που βιώνει τη μητρότητα αλλά και πώς πέρασε την εγκυμοσύνη της.

Για τα σχόλια που γράφουν κάτω από τις αναρτήσεις της, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή είπε: «Μου γράφουν άσχημα σχόλια του τύπου "τώρα αυτή είναι μάνα;", “σε ποιον δίνει ο Θεός παιδιά”, “θα το κάνει παχύσαρκο και το παιδί”, “άρρωστο το παιδί από γεννησιμιού του”. Μερικές φορές τα σβήνω γιατί νευριάζω και άλλες τα αφήνω για να τα βλέπει ο κόσμος».

Όσον αφορά στη μητρότητα και στη γέννηση του παιδιού της, δήλωσε: «Είναι μοναδικό, δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Τα πρώτα Χριστούγεννα με το μωρό τα πέρασα μαγικά. Ο ερχομός του παιδιού μου είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει, ήταν δώρο για εμένα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το διάστημα της εγκυμοσύνης ήταν μία πάνω, μία κάτω, δεν γίνεται αλλιώς, οι ορμόνες παθαίνουν κοκομπλόκο. Αλλάζουν τα πάντα, προετοιμάζεσαι γι' αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που έρχεται στη ζωή σου, οπότε δεν θα πω ότι ήταν εύκολο, δεν θα πω ότι ήταν από τα πιο ουάου, αλλά προσπάθησα να το δω θετικά. Δεν φλέρταρα με την επιλόχειο κατάθλιψη. Είχα τα baby blues. Η επιλόχειος είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Πάρα πολλές μανούλες το μπερδέυουν με μία απλή κατάθλιψη ή πολύ στρες. Αλλά είμαι πολύ τυχερή γιατί δεν φλέρταρα με την επιλόχειο κατάθλιψη».

Τέλος, η πρώην παίκτρια του Big Brother μίλησε για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: «Ο καθένας που έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο, πάντα τις γιορτές πονάει λίγο πιο πολύ, γιατί θα ήθελε να ήταν εκεί ο άνθρωπος που αγαπά. Τον σκέφτομαι πάντα, και πριν το παιδί και τώρα. Είναι πολύ περίεργα και βαριά συναισθήματα. Θα ήταν περήφανος για όσα έχω καταφέρει αλλά πιο πολύ θα ήθελε να είμαι περήφανη εγώ. Έχω νιώσει ότι είναι δίπλα μου, αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά», είπε.
