Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Είμαι μια χοντρή γυναίκα, δεν τρέχει κάτι, θα μάθω στο παιδί μου να νιώθει καλά με το σώμα του

GALA
Δεν υπάρχει body shaming, το σώμα σου, σου ανήκει, ανέφερε η πρώην παίκτρια του Big Brother

Την αυτοπεποίθηση που νιώθει με το σώμα της υπογράμμισε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή. Η πρώην παίκτρια του Big Brother που τον περασμένο Ιούλιο έγινε για πρώτη φορά μητέρα, επισήμανε πως θέλει να μάθει στο παιδί της να νιώθει ακριβώς το ίδιο.

Αν η κόρη της θελήσει όμως να παρέμβει και να κάνει αλλαγές στην εμφάνισή της, εκείνη θα τη στηρίξει. Όπως ανέφερε,  το σώμα κάθε ανθρώπου ανήκει μόνο σε εκείνον και δεν υπάρχει χώρος για χλευαστικά σχόλια.

«Juicy είναι μια με πολύ λιγότερα κιλά από εμένα. Τον όρο αυτό τον χρησιμοποιούν πολλές γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο χοντρή γιατί το έχουν ταυτίσει με κάτι αρνητικό. Είμαι μια χοντρή γυναίκα. Είμαι ένας χοντρός άνθρωπος, δεν τρέχει κάτι», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως θέλει η κόρη της να νιώθει αυτοπεποίθηση με την εικόνα της. «Δεν υπάρχει body shaming. Το σώμα σου, σου ανήκει. Θα μάθω στο παιδί μου να νιώθει καλά με το σώμα της και ό,τι θέλει να αλλάξει πάνω της, να το αλλάξει με αγάπη. Τόσο εύκολο», σημείωσε.

Όσον αφορά στο πώς βιώνει τη μητρότητα, η Αφροδίτη Γεροκωνταστή έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. «Ήταν πρωτόγνωρο. Δεν ήξερα να διαχειριστώ όλα αυτά τα συναισθήματα. Ο σύντροφος μου αισθάνθηκε όπως θα περίμενα. Πιο πολύ κιόλας όταν γεννήθηκε το παιδί, από ότι σαν εγκυμονούσα», εξομολογήθηκε.

