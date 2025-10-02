Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Είμαι μια χοντρή γυναίκα, δεν τρέχει κάτι, θα μάθω στο παιδί μου να νιώθει καλά με το σώμα του

σημείωσε.

Όσον αφορά στο πώς βιώνει τη μητρότητα, η Αφροδίτη Γεροκωνταστή έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. «

Ήταν πρωτόγνωρο. Δεν ήξερα να διαχειριστώ όλα αυτά τα συναισθήματα. Ο σύντροφος μου αισθάνθηκε όπως θα περίμενα. Πιο πολύ κιόλας όταν γεννήθηκε το παιδί, από ότι σαν εγκυμονούσα», εξομολογήθηκε.