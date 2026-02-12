Μάρτιν Σκορσέζε και Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το «What Happens at Night» μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων



Το μεταφυσικό θρίλερ «What Happens at Night» μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να επιβεβαιώνει ότι η νέα συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε είναι σε τελική φάση προετοιμασίας.

Σε ανοιχτή συζήτηση, με αφορμή την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε, ότι τα γυρίσματα αναμένεται «να ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες». Ο ίδιος θα μεταβεί στην Πράγα, όπου ο εμβληματικός σκηνοθέτης βρίσκεται ήδη για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας, όπως μεταδίδει το World of Reel.Η ταινία είναι κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον, με τον Ντι Κάπριο να συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Λόρενς. Το σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ επικεντρώνεται σε «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών, που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού».Στη συνέχεια της συζήτησης, ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει και τη βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα. Παρότι είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το πρότζεκτ «πάγωσε» το καλοκαίρι του 2024, εξαιτίας της άρνησης των κληρονόμων του «Blue Eyes» να δώσουν το «πράσινο φως», ο Ντι Κάπριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει. «Είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι ακόμα σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.Παρά την αβεβαιότητα γύρω από το πολυσυζητημένο πρότζεκτ για τον Σινάτρα, το δημιουργικό δίδυμο Σκορσέζε - Ντι Κάπριο εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα γεμάτο πρόγραμμα, με αρκετές παραγωγές που παραμένουν σε στάδιο ανάπτυξης, όπως τα «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».: Shutterstock