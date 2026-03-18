Άκης Δείξιμος για την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία: Ξεκάθαρα αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση
Θα τολμήσω να πω ότι είναι αρκετά πιο εύκολο σε μια διαμάχη ενός ζευγαριού, ο άντρας να δικαστεί ίσως λίγο πιο αυστηρά, είπε ο αδερφός του τραγουδιστή
Άδικη χαρακτήρισε ο Άκης Δείξιμος την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.
Πριν από τρεις εβδομάδες, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών ετών, με έκτιση τεσσάρων μηνών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο αδερφός του τραγουδιστή στην εκπομπή «Buongiorno», που προβλήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, δήλωσε ότι ο Κώστας Δόξας αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του, οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού να αποκατασταθούν για το καλό της κόρης τους.
Συγκεκριμένα, ο Άκης Δείξιμος είπε: «Θα τολμήσω να πω ότι είναι αρκετά πιο εύκολο σε μια διαμάχη ενός ζευγαριού, ο άντρας να δικαστεί ίσως λίγο πιο αυστηρά. Το πιστεύω, γιατί θεωρώ ότι συνέβη και στον αδελφό μου. Εγώ το ξέρω ότι αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση. Το ξέρω ξεκάθαρα ότι αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση. Εύχομαι να υπάρξει κάποια στιγμή, για το καλό του παιδιού μια εξομάλυνση στη σχέση του ζευγαριού. Όσο όμως δυστυχώς από την άλλη πλευρά υπάρχει πόλεμος, δεν μπορεί παρά να αμυνθεί. Γνωρίζω την ψυχολογία του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε, ότι από τη δικαστική διαμάχη του Κώστα Δόξα με τη Μαρία Δεληθανάση έχει επηρεαστεί συνολικά το οικογενειακό περιβάλλον τους: «Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή την κατάσταση, άλλη μια φορά πριν πέντε χρόνια. Όταν επί της ουσίας καταδικάστηκε μέσα σε όλο αυτό το κύμα του MeToo από τον κόσμο. Οικογενειακώς είχαμε όλοι επιθέσεις, Δεχόμασταν επιθέσεις ακόμα και στο προφίλ της μητέρας μου».
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον Κώστα Δόξα σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με έκτιση τεσσάρων μηνών, για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδεται, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης ο Σπύρος Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της μηνύτριας, που εκπροσωπήθηκε από τους Νίκος Διαλυνάς, Άρτεμις Διαλυνά και Νάσος Διαλυνάς, εξέφρασε ικανοποίηση για την κρίση του δικαστηρίου.
