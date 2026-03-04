Μαρία Δεληθανάση για το εξώδικο που έστειλε στον Κώστα Δόξα: Πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί από τον ίδιο και το περιβάλλον του
Μαρία Δεληθανάση για το εξώδικο που έστειλε στον Κώστα Δόξα: Πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί από τον ίδιο και το περιβάλλον του
Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή εξήγησε τον λόγο που κινήθηκε νομικά εναντίον του μετά την καταδίκη του
Για το εξώδικο που έστειλε στον Κώστα Δόξα μίλησε η Μαρία Δεληθανάση, επισημαίνοντας πως στόχος της είναι να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί τους από τον ίδιο και το περιβάλλον του.
Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή εξήγησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου πως θέλησε να βάλει σε ένα επίσημο πλαίσιο τις αντιρρήσεις της, καθώς θεωρεί πως οι κινήσεις του Κώστα Δόξα αφορούν κυρίως την προσπάθειά του να κερδίσει τον κόσμο κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα.
Η Μαρία Δεληθανάση είπε αναλυτικά: «Έχω στείλει ένα εξώδικο προκειμένου να βάλω σε ένα επίσημο πλαίσιο τις αντιρρήσεις μου γύρω από αυτό που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί και να χρησιμοποιείται από τον ίδιο και από το περιβάλλον του, τόσο στα ΜΜΕ όσο και στα social media, προκειμένου να κερδίσει, να γίνει επίκληση στο συναίσθημα του κοινού».
Δείτε το βίντεο
Το εξώδικο έγινε μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Δόξας στο «Πρωινό» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, όπου πήγε να δείξει βίντεο με την κόρη του, υποστηρίζοντας πως η πρώην σύζυγός του την είχε βάλει τιμωρία για επτά ώρες, με αποτέλεσμα να κλαίει και να ουρλιάζει.
Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή εξήγησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου πως θέλησε να βάλει σε ένα επίσημο πλαίσιο τις αντιρρήσεις της, καθώς θεωρεί πως οι κινήσεις του Κώστα Δόξα αφορούν κυρίως την προσπάθειά του να κερδίσει τον κόσμο κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα.
Η Μαρία Δεληθανάση είπε αναλυτικά: «Έχω στείλει ένα εξώδικο προκειμένου να βάλω σε ένα επίσημο πλαίσιο τις αντιρρήσεις μου γύρω από αυτό που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί και να χρησιμοποιείται από τον ίδιο και από το περιβάλλον του, τόσο στα ΜΜΕ όσο και στα social media, προκειμένου να κερδίσει, να γίνει επίκληση στο συναίσθημα του κοινού».
Δείτε το βίντεο
Το εξώδικο έγινε μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Δόξας στο «Πρωινό» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, όπου πήγε να δείξει βίντεο με την κόρη του, υποστηρίζοντας πως η πρώην σύζυγός του την είχε βάλει τιμωρία για επτά ώρες, με αποτέλεσμα να κλαίει και να ουρλιάζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα