Η Αλεξανδράκη υπερασπίζεται την Τούνη: Χάνονται αθώες ζωές και τα «σκουπίδια» τη βρίζουν
Σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη με αφορμή τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στο Νουμπάι και κάνουν αναφορές στην Ιωάννα Τούνη. Το μοντέλο υπερασπίστηκε την Instagrammer, με την οποία τη συνδέει φιλική σχέση, κατηγορώντας όσους ασχολούνται με εκείνη για ψύχωση. 

«Στα 100 σχόλια κάτω από άρθρα ειδησεογραφικά, τα 90 είναι για την Τούνη. Γίνεται πόλεμος, χάνονται αθώες ζωές, παιδιά και κάθονται τα σκουπίδια, τα τελευταία, που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη διαδικτυακή της εκπομπή, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στο Real View, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου.

Ακολούθως, το μοντέλο αναρωτήθηκε από πού προκύπτει η σύνδεση της Ιωάννας Τούνη με όσα εκτυλίσσονται στο Ντουμπάι. «Τι ψύχωση έχετε με την Ιωάννα κάποιοι; Πόσο ερωτευμένοι είστε μαζί της, που έχετε φτάσει στο σημείο να τη hate-άρετε. Μήπως είναι πρόεδρος η Ιωάννα στο Ντουμπάι; Μήπως έχει κάποια οικονομικά συμφέροντα εκεί και φέρνει πετρέλαιο; Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, αλλά με το να τα ξεσπάς σε ανθρώπους που δεν σου έχουν κάνει τίποτα, χρήζεις το λιγότερο ψυχιατρικής βοήθειας», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σημείωσε ότι, σε αντίθεση με εκείνους που στρέφονται κατά της φίλης της, η ίδια δεν έχει νιώσει συναισθήματα, όπως ζήλια ή φθόνο. «Κάνω τον σταυρό μου, νιώθω ευλογημένη, που δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου συναισθήματα όπως η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, το κουτσομπολιό. Με αυτά που βλέπω γύρω μου ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω νιώσει έτσι. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους», κατέληξε.
