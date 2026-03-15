Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο γιος μου ξέρει ότι οι γονείς μου δεν υπάρχουν
Πρέπει να πάει να δει που μεγάλωσα για να αγαπήσει περισσότερο την μαμά του και εμένα και να δει πόσο τυχερός είναι, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον γιο του μίλησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης επισημαίνοντας πως γνωρίζει ότι οι γονείς του ίδιου δεν υπάρχουν: Ο ηθοποιός μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο και το παιδί του είχε αρχίσει να ρωτά από νωρίς πού βρίσκονταν οι πατρικοί παπούδες του και πλέον το συζητάει και με τους συμμαθητές του.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 14 Μαρτίου και ανέφερε επίσης πως θέλει να πάει με τον γιο του στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσε γιατί θέλει να τον κάνει να καταλάβει πόσο τυχερός είναι στη ζωή του με όλα όσα έχει. Παράλληλα, εξήγησε πως όσο μεγαλώνει παρατηρεί πως γίνεται πιο αυστηρός σε κάποια θέματα.
Ο Θανάσης Βισκαδουράκης είπε αρχικά για τον γιο του και τους γονείς του: «Ο γιος μου ξέρει. Με ρωτάει πού είναι ο μπαμπάς και η μαμά μου και ξέρει δεν υπάρχουν. Μου λέει "Έχεις πατρικό σπίτι;" Όχι. Και το έχει αφομοιώσει. Τα παιδιά θέλουν την αλήθεια και όσο ο γιος μου μεγαλώνει το αισθάνεται αυτό. Τώρα με τους συμμαθητές του το συζητάει. Πρέπει να πάει να δει που μεγάλωσα για να αγαπήσει περισσότερο την μαμά του και εμένα. Όχι ότι δεν μας αγαπάει, αλλά για να δει πόσο τυχερός είναι και πόσο τυχερά είναι τα σημερινά παιδιά. Να μην παρασύρονται από όλα αυτά που τα social media και η τηλεόραση παρουσιάζουν δύσκολα. Αρκεί να έχεις το λιμάνι που είναι ο μπαμπάς και η μαμά».
Όταν ρωτήθηκε πώς είναι ως πατέρας, ο ηθοποιός απάντησε: «Τώρα που μεγαλώνω νομίζω ότι είμαι πιο αυστηρός στο σπίτι από την Κατερίνα. Αυτό που με κράτησε μέχρι τώρα από τα δύσκολα χρόνια, είναι αυτή η συνέπεια που έχω στον εαυτό μου. Η Κατερίνα έχει κουραστεί, δεν μπορεί άλλο τη συνέπεια και τη σταθερότητά μου. Βάζω όρια. Με έχουν πανικοβάλει λίγο τα social media».
