Φωκάς Ευαγγελινός για Ακύλα: Είναι σαν μικρός μου αδερφός που θέλω να τον προστατεύσω και θέλω να νικήσουμε
Είναι πολύ συγκινητικό το ότι είναι ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και αυτή τη στιγμή το ξέρει όλη η Ευρώπη, είπε ο χορογράφος
Για τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, μίλησε ο Φωκάς Ευαγγελινός ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνική του παρουσία, δηλώνοντας πως αισθάνεται τον 27χρονο σαν τον μικρό του αδερφό και θέλει να τον προστατεύσει, ενώ παράλληλα τόνισε πως πιστεύει πολύ σε εκείνον και θέλει να νικήσει.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 14 Μαρτίου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ακύλας είναι ένα πλάσμα καταπληκτικό. Έχει καταπληκτική φωνή. Είναι και υποκριτικά πάρα πολύ καλός. Είναι σαν μικρός μου αδερφός που θέλω να τον προστατεύσω. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το τραγούδι του. Η ιδέα μας έχει τελειώσει. Στείλαμε όλη την πρόβα, με κάθε λεπτομέρεια και τώρα θα μπούμε στην λεπτομέρεια την πρακτική. Πιστεύω να αρέσει στον κόσμο. Αξίζει να τον στηρίξετε και να μας στηρίξετε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που στέλνει η Ελλάδα. Για εμένα προσωπικά είναι πολύ συγκινητικό το ότι είναι ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και αυτή τη στιγμή το ξέρει όλη η Ευρώπη».
Όσον αφορά σε όσα ετοιμάζει για την εμφάνιση του τραγουδιστή στη Eurovision, ανέφερε: «Δεν πειράζω τον χαρακτήρα, αλλά τη διαδρομή και το ταξίδι στην σκηνή της Eurovision πιστεύω ότι θα είναι μαγικό. Όταν πας να διαγωνιστείς, πας γιατί θες να νικήσεις κι εγώ θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Ακύλα».
Κλείνοντας, ο Φωκάς Ευαγγελινός σημείωσε πως αισθάνεται μεγάλη τιμή που τον επιλέγει η ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια: «Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει και αυτός είναι ένας ακόμη παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», δήλωσε.
