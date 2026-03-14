Απολογήθηκε ο τραγουδιστής που «έκλεψε» την Κριστίνα Άπλγκεϊτ από τον Μπραντ Πιτ: Ζητώ συγγνώμη αν πλήγωσα κάποιον
Απολογήθηκε ο τραγουδιστής που «έκλεψε» την Κριστίνα Άπλγκεϊτ από τον Μπραντ Πιτ: Ζητώ συγγνώμη αν πλήγωσα κάποιον
Ήμουν ένας ελεύθερος τύπος σε περιοδεία με το συγκρότημά μου και γνώριζα πολύ κόσμο, είπε ο Σεμπάστιαν Μπαχ του συγκροτήματος Skid Row
Για το γεγονός πως η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε «στα κρύα του λουτρού» τον Μπράντ Πιτ για χάρη του μίλησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Skid Row, Σεμπάστιαν Μπαχ.
Η ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα στο νέο της βιβλίο You with the Sad Eyes ότι είχε πάει με τον τότε σύντροφό της, Μπραντ Πιτ, στα MTV Video Music Awards του 1989 και κατά τη διάρκεια της βραδιάς γνώρισε τον Μπαχ, με αποτέλεσμα να φύγει από την τελετή μαζί του. Την εποχή εκείνη η Άπλγκεϊτ ήταν ήδη γνωστή από τη σειρά «Married... with Children», ενώ ο Πιτ προσπαθούσε ακόμη να καθιερωθεί ως ηθοποιός. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πιτ έμεινε πίσω και μάλιστα αναγκάστηκε να οδηγήσει στο σπίτι τη μητέρα της και τη φίλη της, τη make-up artist Λόρι Άλισον, η οποία υπήρξε και η πρώτη σύζυγος του Τζόνι Ντεπ.
Μιλώντας στο Billboard, ο Σεμπάστιαν Μπαχ δήλωσε ότι εξεπλάγην όταν η ιστορία έγινε ξανά θέμα συζήτησης, έπειτα από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της ηθοποιού. «Ήμουν ένας ελεύθερος τύπος σε περιοδεία με το συγκρότημά μου και γνώριζα πολύ κόσμο. Αν πλήγωσα κάποιον, ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι η ζωή ενός ροκ μουσικού εκείνη την εποχή ήταν γεμάτη έντονες εμπειρίες. «Όταν είσαι νέος και βρίσκεσαι στη δίνη του ροκ εν ρολ, γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους. Είναι σαν τρενάκι του λούνα παρκ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη πριν από πολλά χρόνια.
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανέφερε στο βιβλίο της ότι με τον Μπραντ Πιτ ήταν για καιρό απλώς φίλοι πριν εξελιχθεί η σχέση τους. Όπως παραδέχθηκε, η ίδια ήταν μόλις 17 ετών όταν πήγαν μαζί στα βραβεία, ενώ ο Πιτ ήταν τότε 25. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οι δυο τους να μην μιλήσουν για αρκετά χρόνια, μέχρι που αργότερα συμφιλιώθηκαν. «Ήμουν παιδί τότε και, παρότι ο Μπραντ άξιζε κάτι καλύτερο, ήρθε η στιγμή να συγχωρέσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row», έγραψε η ηθοποιός.
Η ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα στο νέο της βιβλίο You with the Sad Eyes ότι είχε πάει με τον τότε σύντροφό της, Μπραντ Πιτ, στα MTV Video Music Awards του 1989 και κατά τη διάρκεια της βραδιάς γνώρισε τον Μπαχ, με αποτέλεσμα να φύγει από την τελετή μαζί του. Την εποχή εκείνη η Άπλγκεϊτ ήταν ήδη γνωστή από τη σειρά «Married... with Children», ενώ ο Πιτ προσπαθούσε ακόμη να καθιερωθεί ως ηθοποιός. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πιτ έμεινε πίσω και μάλιστα αναγκάστηκε να οδηγήσει στο σπίτι τη μητέρα της και τη φίλη της, τη make-up artist Λόρι Άλισον, η οποία υπήρξε και η πρώτη σύζυγος του Τζόνι Ντεπ.
Μιλώντας στο Billboard, ο Σεμπάστιαν Μπαχ δήλωσε ότι εξεπλάγην όταν η ιστορία έγινε ξανά θέμα συζήτησης, έπειτα από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της ηθοποιού. «Ήμουν ένας ελεύθερος τύπος σε περιοδεία με το συγκρότημά μου και γνώριζα πολύ κόσμο. Αν πλήγωσα κάποιον, ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.
Christina Applegate's rock star fling from Brad Pitt love triangle breaks silence on romantic fiasco
Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι η ζωή ενός ροκ μουσικού εκείνη την εποχή ήταν γεμάτη έντονες εμπειρίες. «Όταν είσαι νέος και βρίσκεσαι στη δίνη του ροκ εν ρολ, γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους. Είναι σαν τρενάκι του λούνα παρκ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη πριν από πολλά χρόνια.
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανέφερε στο βιβλίο της ότι με τον Μπραντ Πιτ ήταν για καιρό απλώς φίλοι πριν εξελιχθεί η σχέση τους. Όπως παραδέχθηκε, η ίδια ήταν μόλις 17 ετών όταν πήγαν μαζί στα βραβεία, ενώ ο Πιτ ήταν τότε 25. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οι δυο τους να μην μιλήσουν για αρκετά χρόνια, μέχρι που αργότερα συμφιλιώθηκαν. «Ήμουν παιδί τότε και, παρότι ο Μπραντ άξιζε κάτι καλύτερο, ήρθε η στιγμή να συγχωρέσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row», έγραψε η ηθοποιός.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
