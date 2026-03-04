Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
«Ήμουν παράφορα ερωτευμένη με τον Τζόνι Ντεπ» αποκάλυψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ
Η ηθοποιός στο νέο της βιβλίο της καταγράφει τα συναισθήματά της για τον Ντεπ όταν ήταν έφηβη
Τον εφηβικό της έρωτα για τον Τζόνι Ντεπ αποκάλυψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στο νέο της βιβλίο, στο οποίο μοιράζεται προσωπικές αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της αλλά και στιγμές από τη ζωή της πριν και μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η 54χρονη ηθοποιός περιγράφει στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «You With the Sad Eyes» ότι κρατούσε ημερολόγια από την ηλικία των 13 ετών. «Στη ντουλάπα μου υπάρχει ένα κλειδωμένο κουτί με όλα τα ημερολόγιά μου από τα 13 μου μέχρι τότε που σταμάτησα να θέλω να γράφω. Είστε τυχεροί, το κουτί είναι ανοιχτό», γράφει χαρακτηριστικά.
Όπως αποκαλύπτει, ο Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται πολλές φορές στις σελίδες αυτών των ημερολογίων. Η ίδια σημειώνει: «Όταν ήμουν 15 ετών, ήμουν παράφορα ερωτευμένη μαζί του». Η ηθοποιός αναφέρει επίσης ότι ο Ντεπ, ο οποίος σήμερα είναι 62 ετών, «ήταν μέρος της παρέας μου όταν μεγάλωνα, μιας παρέας που περιλάμβανε και τον μέχρι σήμερα καλύτερό μου φίλο, Σαμ Σαρκάρ».
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει στο βιβλίο, οι καταγραφές εκείνης της περιόδου δείχνουν ξεκάθαρα ότι «ήμουν ερωτευμένη με τον Τζόνι Ντεπ για χρόνια». «Τα ημερολόγιά μου είναι γεμάτα περίπλοκα και διαρκώς μεταβαλλόμενα συναισθήματα», γράφει η ίδια.
Σε ένα από τα αποσπάσματα που δημοσιεύει, σημειώνει: «Τον τελευταίο καιρό βλέπω πολύ παράξενα όνειρα με τον Τζόνι, απ’ όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορώ πραγματικά να τα αναλύσω γιατί δεν θυμάμαι τι συμβαίνει μόλις ξυπνήσω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ποιος βρίσκεται σε αυτά… ο Τζόνι».
Σε άλλη καταγραφή της ίδιας περιόδου προσθέτει: «Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να εύχομαι να ήταν κάτι που δεν είναι. Δεν μπορώ να τον αλλάξω. Κι όμως εύχομαι να μπορούσα να φτάσω κοντά του».
