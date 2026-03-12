Από πίτσες μέχρι σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη: Τι τρώνε οι σταρ τη βραδιά των Όσκαρ
Τι περιλαμβάνει το μενού του Βόλφγκανγκ Πουκ για το δείπνο που ακολουθεί μετά την απονομή

Ιωάννα Μαρίνου
Από πίτσες, μέχρι καπνιστό σολομό και σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη περιλαμβάνει το μενού στο δίπνο που θα ακολουθήσει μετά την απονομή των φετινών βραβείων Όσκαρ.

Σύμφωνα με το BBC, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν χιλιάδες ποτήρια σαμπάνιας, εκατοντάδες πίτσες και δεκάδες κιλά κρέατος. Συγκεκριμένα, περίπου 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας θα σερβιριστούν στους σταρ που θα παραβρεθούν. 

Το γεύμα πραγματοποιείται στο περίφημο Governors Ball και φιλοξενεί περίπου 1.500 καλεσμένους. Το μενού έχει επιμεληθεί ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ μαζί, όπως κάθε χρόνο, με μια μεγάλη ομάδα 75 σεφ και 45 ζαχαροπλαστών, οι οποίοι εργάζονται για να εξυπηρετήσουν τους αστέρες του Χόλιγουντ.

Το Variety αναφέρει ότι στο μενού περιλαμβάνονται και κάποιες από τις κλασικές επιλογές του σεφ, όπως κοτόπιτα και κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο σεφ έχει ετοιμάσει και ένα σταντ με σούσι και σολομό, που θα ετοιμάζονται επι τόπου.



Όσον αφορά στο κομμάτι των γλυκών, οι καλεσμένοι θα δοκιμάσουν στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του Βόλφγκανγκ Πουκ, αλλά και παγωτό που θα παρασκευάζεται επίσης επί τόπου. Όπως αναφέρεται, οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους στο τέλος και μικρά σοκολατένια αγαλματίδια, πασπαλισμένα με χρυσόσκονη.

Σύμφωνα με τον σεφ,  το φαγητό που περισσεύει στο τέλος της βραδιάς, δεν πετιέται. Αντίθετα, μεταφέρεται σε γνωστή γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός αστέγων, και διανέμεται εκεί.

Οι υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

The Secret Agent (Neon)

F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners

Τζος Σάφντι για το Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value

Κλόι Ζάο για το Hamnet

Α' Ανδρικός Ρόλος

Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another

Ιθαν Χοκ για το Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners

Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet

Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα

Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value

Εμα Στόουν για την Bugonia

Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet, Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο

One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον

Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ

Bugonia, Γουίλ Τρέισι

Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου

Sinner, Ράιαν Κούγκλερ

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ

It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί

B' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein

Ντελρόι Λίντο για το Sinners

Σον Πεν για το One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value

Β' Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value

Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons

Γούνμι Μοσάκου για το Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ

Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά

Hamnet, Μαξ Ρίχτερ

One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ

Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον

Κοστούμια

Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ

Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα
Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι

Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ

Φωτογραφία

Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι

Frankenstein, Ντάν Λόστσεν

One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν

Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου

Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο

Κάστινγκ

Sinners, Φρανσίν Μάισλερ

One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις

Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι

Hamnet, Νίνα Γκολντ

The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Μοντάζ

F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν

Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ

Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters

«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο

Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν

Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον

Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις

One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

The Secret Agent (Βραζιλία)

The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)

It Was Just An Accident (Γαλλία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World: Αναγέννηση

The Lost Bus

Sinners

Ήχος

F1: Η Ταινία

Sinners

Frankenstein

One Battle After Another

Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)

Butcher' Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
