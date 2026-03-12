Από πίτσες μέχρι σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη: Τι τρώνε οι σταρ τη βραδιά των Όσκαρ

Τι περιλαμβάνει το μενού του Βόλφγκανγκ Πουκ για το δείπνο που ακολουθεί μετά την απονομή





Σύμφωνα με το BBC, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν χιλιάδες ποτήρια σαμπάνιας, εκατοντάδες πίτσες και δεκάδες κιλά κρέατος. Συγκεκριμένα, περίπου 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας θα σερβιριστούν στους σταρ που θα παραβρεθούν.







Το Variety αναφέρει ότι στο μενού περιλαμβάνονται και κάποιες από τις κλασικές επιλογές του σεφ, όπως κοτόπιτα και κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο σεφ έχει ετοιμάσει και ένα σταντ με σούσι και σολομό, που θα ετοιμάζονται επι τόπου.







Όσον αφορά στο κομμάτι των γλυκών, οι καλεσμένοι θα δοκιμάσουν στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του Βόλφγκανγκ Πουκ, αλλά και παγωτό που θα παρασκευάζεται επίσης επί τόπου. Όπως αναφέρεται, οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους στο τέλος και μικρά σοκολατένια αγαλματίδια, πασπαλισμένα με χρυσόσκονη.



Σύμφωνα με τον σεφ, το φαγητό που περισσεύει στο τέλος της βραδιάς, δεν πετιέται. Αντίθετα, μεταφέρεται σε γνωστή γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός αστέγων, και διανέμεται εκεί.



Οι υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ



Καλύτερη Ταινία



Κλείσιμο



Frankenstein (Netflix)



Hamnet (Focus Features)



Marty Supreme (A24)



Από πίτσες, μέχρι καπνιστό σολομό και σοκολατένια αγαλματίδια με χρυσόσκονη περιλαμβάνει το μενού στο δίπνο που θα ακολουθήσει μετά την απονομή των φετινών βραβείων Όσκαρ Σύμφωνα με το BBC, οι καλεσμένοι θα απολαύσουν χιλιάδες ποτήρια σαμπάνιας, εκατοντάδες πίτσες και δεκάδες κιλά κρέατος. Συγκεκριμένα, περίπου 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας θα σερβιριστούν στους σταρ που θα παραβρεθούν.Το γεύμα πραγματοποιείται στο περίφημο Governors Ball και φιλοξενεί περίπου 1.500 καλεσμένους. Το μενού έχει επιμεληθεί ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ μαζί, όπως κάθε χρόνο, με μια μεγάλη ομάδα 75 σεφ και 45 ζαχαροπλαστών, οι οποίοι εργάζονται για να εξυπηρετήσουν τους αστέρες του Χόλιγουντ.Το Variety αναφέρει ότι στο μενού περιλαμβάνονται και κάποιες από τις κλασικές επιλογές του σεφ, όπως κοτόπιτα και κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο σεφ έχει ετοιμάσει και ένα σταντ με σούσι και σολομό, που θα ετοιμάζονται επι τόπου.Όσον αφορά στο κομμάτι των γλυκών, οι καλεσμένοι θα δοκιμάσουν στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του Βόλφγκανγκ Πουκ, αλλά και παγωτό που θα παρασκευάζεται επίσης επί τόπου. Όπως αναφέρεται, οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους στο τέλος και μικρά σοκολατένια αγαλματίδια, πασπαλισμένα με χρυσόσκονη.Σύμφωνα με τον σεφ, το φαγητό που περισσεύει στο τέλος της βραδιάς, δεν πετιέται. Αντίθετα, μεταφέρεται σε γνωστή γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός αστέγων, και διανέμεται εκεί.Bugonia (Focus Features)Frankenstein (Netflix)Hamnet (Focus Features)Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)



Sentimental Value (Neon)



Sinners (Warner Bros.)



The Secret Agent (Neon)



F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)



Train Dreams (Netflix)



Σκηνοθεσία



Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another



Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners



Τζος Σάφντι για το Marty Supreme



Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value



Κλόι Ζάο για το Hamnet



Α' Ανδρικός Ρόλος



Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme



Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another



Ιθαν Χοκ για το Blue Moon



Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners



Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent



Α' Γυναικείος Ρόλος



Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet



Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα



Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value



Εμα Στόουν για την Bugonia



Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue



Διασκευασμένο Σενάριο



Hamnet, Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο



One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον



Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ



Bugonia, Γουίλ Τρέισι



Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο



Πρωτότυπο Σενάριο



Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου



Sinner, Ράιαν Κούγκλερ



Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι



Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ



It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί



B' Ανδρικός Ρόλος



Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another



Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein



Ντελρόι Λίντο για το Sinners



Σον Πεν για το One Battle After Another



Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value



Β' Γυναικείος Ρόλος



Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value



Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value



Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons



Γούνμι Μοσάκου για το Sinners



Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another



Μουσική



Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ



Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά



Hamnet, Μαξ Ρίχτερ



One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ



Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον



Κοστούμια



Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ



Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα

Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι



Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ



Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ



Φωτογραφία



Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι



Frankenstein, Ντάν Λόστσεν



One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν



Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου



Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο



Κάστινγκ



Sinners, Φρανσίν Μάισλερ



One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις



Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι



Hamnet, Νίνα Γκολντ



The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες



Μοντάζ



F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε



Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν



Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ



Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ



Τραγούδι



«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters



«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi



«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners



«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless



«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams



Σκηνογραφία



Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο



Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν



Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον



Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις



One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία



Sentimental Value (Νορβηγία)



Sirat (Ισπανία)



The Secret Agent (Βραζιλία)



The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)



It Was Just An Accident (Γαλλία)



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων



Arco



Elio



Kpop Demon Hunters



Little Amelie or the Character of Rain



Zootopia 2



Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων



Butterfly



Forevergreen



The Girl Who Cried Pearls



Retirement Plan



The Three Sisters



Οπτικά Εφέ



Avatar: Φωτιά και Στάχτη



F1: Η Ταινία



Jurassic World: Αναγέννηση



The Lost Bus



Sinners



Ήχος



F1: Η Ταινία



Sinners



Frankenstein



One Battle After Another



Sirat



Μακιγιάζ και Κομμώσεις



Kokuho



Frankenstein



Sinners



The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή



The Ugly Stepsister



Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους



The Perfect Neighbor (Netflix)



The Alabama Solution (HBO)



Come See Me in the Good Light (Apple)



Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)



Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)



Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους



All the Empty Rooms



Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud



Children No More: Were and Are Gone



The Devil Is Busy



Perfectly a Strangeness



Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)



Butcher' Stain



Two People Exchanging Saliva



A Friend of Dorothy



The Singers



Jane Austen’s Period Drama



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock