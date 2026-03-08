Όσκαρ 2026: Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας



Το κόκκινο χαλί και οι παρουσιαστές της βραδιάς



Αφιερώματα στους Ρ. Ρέντφορντ και Ρομπ Ράινερ

Σημαντική ωστόσο παρουσία στην προ-οσκαρική περίοδο είχαν και οι «Αμαρτωλοί», οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο καλύτερου καστ στα Screen Actors Guild Awards, ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν τιμήθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία.Για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ισχυρός διεκδικητής θεωρείται ο 30χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», αν και σημαντικές πιθανότητες αποδίδονται και στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», όσο και στους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς» και Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα». Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ εμφανίζεται ως ένα από τα ισχυρότερα φαβορί για την ερμηνεία της στο «Άμνετ», ιδιαίτερα μετά τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες, εκτός αν κάνουν την έκπληξη είτε η Έμα Στόουν κερδίζοντας το τρίτο όσκαρ καλύτερης ερμηνείας στην καριέρα της για τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, είτε η Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία».H κατηγορία της διεθνούς ταινίας μοιάζει να είναι από τις πιο απρόβλεπτες, ενώ αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να κρύβει μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Το προβάδισμα φαίνεται να έχει η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, η οποία έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να επικρατήσει τελικά κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερες δυνατές υποψηφιότητες : «Sirat» (Ισπανία), «O Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία), «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία), «Ενα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία).Για τους Β΄ Ρόλους, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς αρκετές ερμηνείες προέρχονται από ταινίες που βρίσκονται ταυτόχρονα υποψήφιες και για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.Πριν από την απονομή, τα φώτα θα στραφούν - όπως κάθε χρόνο - στο κόκκινο χαλί έξω από το Dolby Theatre. Εκεί αναμένεται να παρελάσουν τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας: ηθοποιοί που διεκδικούν βραβεία, σκηνοθέτες των ταινιών της χρονιάς, αλλά και προσωπικότητες που έχουν συνδεθεί με τη διοργάνωση.Ανάμεσα σε εκείνους που αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φωτογράφων είναι οι πρωταγωνιστές των ταινιών που κυριαρχούν στις υποψηφιότητες όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμα Στόουν, αλλά και μεγάλοι αστέρες που έχουν αναλάβει ρόλο παρουσιαστή σε επιμέρους κατηγορίες. Όπως συμβαίνει συνήθως, η Ακαδημία επιλέγει νέους και παλαιότερους σταρ, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει διαφορετικές γενιές του Χόλιγουντ.Μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου περιλαμβάνει η λίστα των παρουσιαστών της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ. Στους Έιντριεν Μπρόντι, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κίραν Κάλκιν, Κρις Έβανς, Τσέις Ινφίνιτι, Μάικι Μάντισον, Ντέμι Μουρ, Κουμέιλ Ναντζιάνι, Μάγια Ρούντολφ και Ζόε Σαλντάνα , οι οποίοι είχαν ήδη ανακοινωθεί ως παρουσιαστές, έρχονται να προστεθούν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Πολ Μέσκαλ, ο Γουίλ Άρνετ, η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και η Γκουίνεθ Πάλτροου, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή για να απονείμουν βραβεία κατά τη διάρκεια της φετινής τελετής.Συγκεκριμένα, οι Μπρόντι, Κάλκιν, Μάντισον και Σαλντάνα επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ ως οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών βραβείων, αν και η Ακαδημία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις κατηγορίες στις οποίες θα εμφανιστούν.Ξεχωριστή θέση στη φετινή τελετή θα έχουν τα αφιερώματα σε δύο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή.Η Ακαδημία θα τιμήσει τη μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε το αμερικανικό σινεμά τόσο με τις ερμηνείες του όσο και με τη συμβολή του στην προώθηση του ανεξάρτητου κινηματογράφου.Σύμφωνα με το Deadline, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει στην τελετή τιμώντας τη μνήμη του. Άλλωστε, η συνεργασία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Στρέιζαντ στο ρομαντικό δράμα «The Way We Were» (1973), σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ , παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές συμπράξεις της δεκαετίας του ’70. Μάλιστα, το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας έφτασε στο Νο. 1 του Billboard το 1974 και κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό θα είναι το κομμάτι που θα ερμηνεύσει η Στρέιζαντ στην τελετή, σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της.Παράλληλα, θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα και στον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Ρομπ Ράινερ, έναν δημιουργό που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο αμερικανικό σινεμά και επηρέασε νεότερες γενιές κινηματογραφιστών.Στο αφιέρωμα αναμένεται να συμμετάσχουν παλιοί συνεργάτες και ηθοποιοί που έχουν συνδεθεί με το έργο του. Όπως οι διάσημοι πρωταγωνιστές της ταινίας του «When Harry Met Sally», Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, οι οποίοι θα βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Οσκαρ για να τον τιμήσουν. Σύμφωνα με το Variety, ο Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του «In Memoriam», ενώ η Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.Τα αφιερώματα αυτού του είδους αποτελούν σταθερό κομμάτι της τελετής των Όσκαρ, υπενθυμίζοντας ότι πέρα από τη λάμψη της στιγμής, η βιομηχανία του κινηματογράφου λειτουργεί και ως χώρος συλλογικής μνήμης.