Δικαστική ήττα για την Κέιτι Πέρι, έχασε την πολυετή μάχη με Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας

Η διαμάχη αφορά την πώληση ρούχων με την επωνυμία «Katie Perry» στην Αυστραλία και τα προϊόντα που πωλούσε η τραγουδίστρια με το όνομά της κατά τη διάρκεια περιοδειών.

Η συνονόματη σχεδιάστρια είχε καταχωρήσει το όνομα της εταιρείας της το 2007 και είχε ξεκινήσει να πουλά ρούχα από το 2008 μέσω αγορών, διαδικτύου και social media.

Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, δεν γνώριζε την τραγουδίστρια όταν ξεκίνησε την επιχείρησή της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, άκουσε για πρώτη φορά την Katy Perry το 2008, όταν το τραγούδι «I Kissed a Girl» ακούστηκε στο ραδιόφωνο.

«Απλώς δημιουργούσα μια επιχείρηση μόδας χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο γεννήθηκα», ανέφερε.





άλλαξε το επώνυμό της σε Τέιλορ το 2015 και ενώ είχε δικαιωθεί αρχικά το 2023, όταν δικαστήριο έκρινε ότι η τραγουδίστρια παραβίασε το εμπορικό σήμα της πουλώντας ρούχα και άλλα προϊόντα κατά τη διάρκεια περιοδείας της στην Αυστραλία το 2014,

το 2024 η απόφαση αυτή ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό και το εμπορικό σήμα της σχεδιάστριας ακυρώθηκε.



Η ίδια άσκησε έφεση και, σύμφωνα με το BBC, την κέρδισε στο Ανώτατο Δικαστήριο και το σήμα «Katie Perry» παραμένει τελικά καταχωρημένο.