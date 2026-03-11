Ελένη Χατζίδου: Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία σε νυχτερινό κέντρο για να με «στριμώξει» και ούρλιαζα
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας της
Για ένα περιστατικό με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη στο παρελθόν, όσο πραγματοποιούσε εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, μίλησε η Ελένη Χατζίδου, αποκαλύπτοντας πως την είχαν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να τη «στριμώξει» και εκείνη ούρλιαζε.
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 11 Μαρτίου πως είναι ευχάριστο ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για τα νέα παιδιά ώστε να καταγγέλλουν δημόσια τις κακοποιητικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους.
Η Ελένη Χατζίδου είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό παιδιά πρέπει να συμβαίνει παντού, γιατί κάποιοι στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια, το κάναν αυτό και βγήκαν και απαντήσανε και βγήκανε μπροστά και επαναστατήσανε ή έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει δηλαδή, να βάλουν κάποιους ανθρώπους στη θέση τους, και μπορούμε και εμείς τώρα. Έχει ανοίξει ο δρόμος για μας και έχουμε όλα αυτά και γευόμαστε τέλος πάντων τα πράγματα διαφορετικά».
Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν έχει βιώσει άσχημες καταστάσεις και απάντησε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα».
Η Ελένη Χατζίδου, πριν από μερικούς μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025, είχε μιλήσει ανοιχτά τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί, επισημαίοντας πως δεν έχει βρει τη δύναμη για να κάνει δημόσια καταγγελία: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω», είχε πει.
«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει. Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε ακόμη.
