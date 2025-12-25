Ελένη Χατζίδου για σεξουαλική παρενόχληση: Ο άνθρωπος που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα
Ελένη Χατζίδου για σεξουαλική παρενόχληση: Ο άνθρωπος που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα
Δεν έχω βρει τη δύναμη να πω την αλήθεια μου, μοιράστηκε η τραγουδίστρια
Αναφερόμενη στη σεξουαλική παρενόχληση που έχει δεχτεί η Ελένη Χατζίδου εξομολογήθηκε πως δεν έχει βρει το κουράγιο να καταγγείλει το περιστατικό.
Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης ότι άτομα που την περιέβαλλαν την αποθάρρυναν και την απέτρεπαν από το να μιλήσει δημόσια για την τραυματική εμπειρία που βίωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξακολουθεί να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο.
«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται. Υπήρχαν πολλοί δίπλα του που αντί να του πουν ''μην το κάνετε αυτό'' ή ''μη φέρεστε έτσι, κύριε τάδε'', έβλεπαν το σκηνικό και γελούσαν», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι πολλές φορές τα θύματα δεν ενθαρρύνονται να μιλήσουν. «Εγώ που έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και δεν έχω βρει τη δύναμη να μπορέσω να πω την αλήθεια μου γιατί δεν είμαι γενναία, δεν θα έπαιρνα κουράγιο να το κάνω. Μπορώ εκατό τοις εκατό να μιλήσω ως άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι τέτοιο και αν θέλω να βγω να μιλήσω, αλλά με αυτά που ακούω δεν πρόκειται να το κάνω», συμπλήρωσε.
Κλείνοντας, ευχήθηκε να μπορέσει να βρει τη δύναμη στο μέλλον να μοιραστεί όσα έζησε. «Είναι σαν να σου λένε κιόλας ''μην το κάνεις γιατί θα σου γυρίσει μπούμερανγκ''. Ντρέπομαι που δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Είμαι αδύναμη. Μπορεί κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Ελπίζω να μη βρεθεί κάποιος να πει ''γιατί τώρα;'', γιατί συνέβη πριν από κάποια χρόνια», κατέληξε.
Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης ότι άτομα που την περιέβαλλαν την αποθάρρυναν και την απέτρεπαν από το να μιλήσει δημόσια για την τραυματική εμπειρία που βίωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξακολουθεί να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο.
«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που είχε κάνει όλα αυτά σε μένα, το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται. Υπήρχαν πολλοί δίπλα του που αντί να του πουν ''μην το κάνετε αυτό'' ή ''μη φέρεστε έτσι, κύριε τάδε'', έβλεπαν το σκηνικό και γελούσαν», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!
Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι πολλές φορές τα θύματα δεν ενθαρρύνονται να μιλήσουν. «Εγώ που έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και δεν έχω βρει τη δύναμη να μπορέσω να πω την αλήθεια μου γιατί δεν είμαι γενναία, δεν θα έπαιρνα κουράγιο να το κάνω. Μπορώ εκατό τοις εκατό να μιλήσω ως άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι τέτοιο και αν θέλω να βγω να μιλήσω, αλλά με αυτά που ακούω δεν πρόκειται να το κάνω», συμπλήρωσε.
Κλείνοντας, ευχήθηκε να μπορέσει να βρει τη δύναμη στο μέλλον να μοιραστεί όσα έζησε. «Είναι σαν να σου λένε κιόλας ''μην το κάνεις γιατί θα σου γυρίσει μπούμερανγκ''. Ντρέπομαι που δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Είμαι αδύναμη. Μπορεί κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Ελπίζω να μη βρεθεί κάποιος να πει ''γιατί τώρα;'', γιατί συνέβη πριν από κάποια χρόνια», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα