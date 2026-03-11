Ο Μπένι Μπλάνκο απάντησε στα επικριτικά σχόλια μετά το βίντεο που η Σελένα Γκόμεζ φιλά τη βρωμική πατούσα του: Μυρίζω ωραία
Ο Εντ Σίραν που ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast του του είπε πως μυρίζει καλύτερα από όσους ξέρει
Στα επικριτικά σχόλια για την προσωπική του υγιεινή, μετά το στιγμιότυπο με τη σύζυγό του Σελένα Γκόμεζ να φιλά τη βρώμικη πατούσα κατά τη διάρκεια του podcast του απάντησε ο Μπένι Μπλάνκο, υποστηρίζοντας πως μυρίζει πολύ ωραία στην πραγματικότητα.
Ο 38χρονος αναφέρθηκε εμμέσως στο θέμα σε νεότερο επεισόδιο του podcast του, όπου φιλοξένησε τον Εντ Σίραν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο μουσικός παραγωγός ρώτησε τον τραγουδιστή αν κάνει καθημερινά ντους. Ο Σίραν απάντησε ότι συνήθως κάνει ακόμη και δύο φορές την ημέρα. «Νιώθω ότι είμαστε λίγο ίδιοι. Φαινόμαστε σαν να μην μυρίζουμε ωραία, αλλά στην πραγματικότητα εσύ είσαι ο άνθρωπος που μυρίζει καλύτερα από όλους όσους ξέρω», είπε συγκεκριμένα.
Τότε ο Μπλάνκο απάντησε γελώντας: «Το ξέρω, μυρίζω ωραία».
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που η Σελένα Γκόμεζ φίλησε την πατούσα του Μπένι Μπλάνκο
Η τραγουδίστρια σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast του παραγωγού, «Friends Keep Secrets», σε κάποια στιγμή της συζήτησης, ενώ καθόταν στο πάτωμα, έσκυψε και φίλησε το πόδι του που ήταν ακουμπισμένο σε ένα τραπεζάκι, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με τον κόσμο να σχολιάζει επικριτικά την εικόνα του Μπλάνκο και να υποστηρίζει ότι τα πόδια του παραγωγού φαίνονταν «βρώμικα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
