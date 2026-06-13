«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Gay Pride

«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη

Ένα από τα βασικά αιτήματα της εκδήλωσης είναι η ακύρωση των gay prides - Δείτε φωτογραφίες

«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν συγκεντρωθεί Θεσσαλονικείς, μετά από κάλεσμα χριστιανικών σωματείων, ζητώντας την ακύρωση των gay prides που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη και όπως λένε «δυσαρεστούν την πλειοψηφία των πολιτών της».

Οι συγκεντρωμένοι κρατούν σημαίες με τον Ιησού Χριστό και πανό σε ένα εκ των οποίων αναγράφεται: «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή».

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές «η εκδήλωση επικεντρώνεται τόσο στον θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας, όσο και σε όλες τις αντίθετες παρεμβάσεις, που έγιναν και γίνονται, από διάφορους φορείς και κυρίως από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και οδηγούν με σταθερά βήματα στην καταστροφή της. Ένα από τα βασικά αιτήματα της εκδήλωσης είναι η ακύρωση των gay prides, που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και δυσαρεστούν την πλειοψηφία των πολιτών της».

Δείτε φωτογραφίες:

«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
«Οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή»: Συγκέντρωση χριστιανικών σωματείων κατά των gay prides στη Θεσσαλονίκη
15 ΣΧΟΛΙΑ

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