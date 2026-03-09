Οι δημόσιες ευχές της Σελένα Γκόμεζ για τα γενέθλια του Μπένι Μπλάνκο: Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες όπου ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές με τον σύζυγό της

Στέλλα Μούτσιου
Τα γενέθλιά του είχε ο Μπένι Μπλάνκο και η Σελένα Γκόμεζ του ευχήθηκε δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας πως τον αγαπά με όλη της την καρδιά.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε συγκεκριμένα την Κυριακή 8 Μαρτίου διάφορες φωτογραφίες με τον σύζυγό της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Κάποιες από αυτές ήταν από τον γάμο τους, ενώ άλλες από την κοινή τους καθημερινότητα, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά στο στόμα και να βρίσκεται αγκαλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σελένα Γκόμεζ έγραψε για τον Μπένι Μπλάνκο: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο είναι ζευγάρι από τον Ιούνιο του 2023. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.
