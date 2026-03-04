Η Σελένα Γκόμεζ φίλησε τη βρώμικη πατούσα του Μπένι Μπλάνκο σε podcast

βρώμικη πατούσα





του Μπένι Μπλάνκο φίλησε η Σελένα Γκόμεζ κατά την εμφάνισή τους στο podcast του «Friends Keep Secrets».

μία εβδομάδα αφότου τα «βρώμικα δάχτυλα των ποδιών» του συζύγου της έγιναν viral.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «Jimmy Kimmel Live!», ο μουσικός παραγωγός απάντησε στην κριτική που είχε δεχτεί στο διαδίκτυο για τα «βρώμικα πόδια» του, μετά το ντεμπούτο του νέου του podcast «Friends Keep Secrets». Ο Τζίμι Κίμελ έδειξε την εικόνα με τα γυμνά πόδια του Μπλάνκο που είχαν γίνει viral και σχολιάστηκε για την κατάστασή τους. Τότε, ο Μπλάνκο εξήγησε ότι η «βρωμιά» δεν οφειλόταν στην προσωπική του υγιεινή, αλλά στο πάτωμα του χώρου όπου γυρίστηκε το επεισόδιο, εξαιτίας της έντονης παρουσίας συνεργείου εκείνη την ημέρα.



Στη συνέχεια, αφαιρώντας το παπούτσι και την κάλτσα του μπροστά στην κάμερα, έδειξε το πόδι του για να αποδείξει ότι είναι καθαρό, λέγοντας: «Έχω υπέροχα πόδια, κοιτάξτε αυτό το καθαρό πόδι», ζητώντας να εστιάσουν οι κάμερες για να το επιβεβαιώσουν.



Το «Friends Keep Secrets» είναι το νέο podcast του Μπένι Μπλάνκο, στο οποίο συζητά με διάφορους καλεσμένους για προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες από τη μουσική βιομηχανία, σχέσεις, φιλία και άλλα θέματα, συχνά με χιουμοριστικό και ειλικρινή τόνο.

Σε απόσπασμα και στιγμιότυπο που αναπαράγεται στο ίντερνετ, η Γκόμεζ φαίνεται καθισμένη στο πάτωμα του σαλονιού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενώ ο σύζυγός της καθόταν σε καναπέ με το πόδι του τοποθετημένο πάνω σε τραπέζι. Η Γκόμεζ έσκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και φίλησε την πατούσα του Μπλάνκο, η οποία ήταν εμφανές ότι δεν ήταν καθαρή. Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, πολλά πρόσωπα στα social media αντέδρασαν έντονα στο στιγμιότυπο του podcast στο X, με πολλούς να ελπίζουν να πρόκειται για AI. Άλλοι χαρακτήρισαν το κλιπ «αηδιαστικό» και «ντροπιαστικό». Κάποιος προέτρεψε τη Γκόμεζ να αλλάξει στάση: «Σελένα, σήκω επιτέλους», ενώ άλλος τόνισε: «Σελένα, κανένας άντρας δεν αξίζει όλα αυτά».