Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η οικογένεια δεν ήταν στις προτεραιότητές μου, άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αφοσιωθούν σε αυτήν
Ο ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις και τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του
Τον λόγο που δεν δημιούργησε δική του οικογένεια εξήγησε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, τονίζοντας ότι δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητά του, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχουν άλλα πρόσωπα που είναι πιο ικανά σε αυτόν τον τομέα.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, απαντώντας αρχικά για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του: «Δεν ξέρω να στο απαντήσω αυτό, γιατί αυτό μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις κάποιον ο οποίος έχει μια μακροχρόνια σχέση στη ζωή του ή έχει κάνει οικογένεια, ή είναι με τη σύζυγό του κάποιες δεκαετίες». Όσο για το κομμάτι της δημιουργίας οικογένειας, εξήγησε: «Η οικογένεια δεν ήταν από τις προτεραιότητές μου. Οπότε θεώρησα ότι ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αφοσιωθούν, να αφιερωθούν σε μια οικογένεια».
