Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η οικογένεια δεν ήταν στις προτεραιότητές μου, άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αφοσιωθούν σε αυτήν

Τον λόγο που δεν δημιούργησε δική του οικογένεια εξήγησε οΟ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, απαντώντας αρχικά για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του: «Δεν ξέρω να στο απαντήσω αυτό, γιατί αυτό μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις κάποιον ο οποίος έχει μια μακροχρόνια σχέση στη ζωή του ή έχει κάνει οικογένεια, ή είναι με τη σύζυγό του κάποιες δεκαετίες». Όσο για το κομμάτι της δημιουργίας οικογένειας, εξήγησε: «Η οικογένεια δεν ήταν από τις προτεραιότητές μου. Οπότε θεώρησα ότι ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αφοσιωθούν, να αφιερωθούν σε μια οικογένεια».