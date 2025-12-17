Παναγιώτης Μπουγιούρης: Δυστυχώς δεν παντρεύτηκα, για εμένα ο γάμος προϋποθέτει ότι μάλλον θα κάνεις οικογένεια

Την απόφασή του να μην προχωρήσει σε γάμο σχολίασε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, αναφέροντας ότι έχει συνδυάσει το συγκεκριμένο βήμα με τη δημιουργία οικογένειας.



Ο ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν τον φόβιζε ο γάμος, αλλά το ενδεχόμενο να μην εξελιχθεί καλά η σχέση και να προχωρήσει σε διαζύγιο.



Αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δήλωσε: «Πολλές φορές με ρωτούν αν φοβάμαι τον γάμο και απαντάω ότι φοβόμουν το διαζύγιο. Εφόσον κάνεις αυτό το βήμα, πρέπει να το πολεμήσεις με νύχια και με δόντια».



Δείτε το βίντεο





Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον εαυτό του «δύσκολο» και πρόσθεσε για τον έρωτα και τη συντροφικότητα: «Δεν παντρεύτηκα, δυστυχώς. Για εμένα ο γάμος προϋποθέτει ότι μάλλον θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις παιδιά. Υπάρχουν περίοδοι που μου αρέσει ο έρωτας και χαίρομαι που είμαι με έναν άνθρωπο, υπάρχουν όμως και στιγμές που έχω άλλες προτεραιότητες. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Το δουλεύω με τον εαυτό μου, μπορεί να γίνω αυστηρός και με εμένα και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου».



