Τζόσουα Τζάκσον για Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ το μέγεθος της τραγωδίας του θανάτου του
Τζόσουα Τζάκσον για Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ το μέγεθος της τραγωδίας του θανάτου του
Ο ηθοποιός εξήγησε πως από τότε που έγινε μπαμπάς βιώνει με πιο έντονο τρόπο την απώλεια και αυτή του συμπρωταγωνιστή του στο Dawson’s Creek τον έχει αγγίξει σε μεγάλο βαθμό
Για τον θάνατο του πρώην συμπρωταγωνιστή του στο Dawson’s Creek, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, μίλησε για πρώτη φορά ο Τζόσουα Τζάκσον.
Ο Καναδός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του σε ηλικία 48 ετών ύστερα από μία διετή μάχη μα καρκίνο του παχέος εντέρου στο τρίτο στάδιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Today, εξηγώντας ότι ο τρόπος που βιώνει την απώλεια έχει αλλάξει από τότε που έγινε πατέρας.
«Σε χτυπά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε ο Τζόσουα Τζάκσον, ο οποίος απέκτησε την σχεδόν έξι ετών κόρη του, Τζούνο, κατά τη διάρκεια του γάμου του με την ηθοποιό Τζόντι Τέρνερ Σμιθ, με την οποία χώρισε έναν χρόνο πριν. «Για μένα, ως πατέρας πλέον, το μέγεθος αυτής της τραγωδίας για την οικογένειά του με αγγίζει πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι απλώς ως συνάδελφο. Νομίζω ότι ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ», πρόσθεσε.
Μιλώντας για τον Βαν Ντερ Μπικ, τον χαρακτήρισε «έναν πραγματικά καλό άνθρωπο»: «Έγινε αυτό που παλιά λέγαμε απλώς “καλός άνδρας”. Ένας άνθρωπος με πίστη και δύναμη χαρακτήρα, που αντιμετώπισε το αδύνατο με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας απίστευτος σύντροφος και σύζυγος και ένας τρυφερός, αφοσιωμένος πατέρας», είπε.
Οι δύο ηθοποιοί έγιναν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 19990 μέσα από τη δημοφιλή σειρά Dawson’s Creek, όπου υποδύονταν τους κολλητούς φίλους. Η σειρά προβλήθηκε για έξι σεζόν, από το 1998 έως το 2003. «Μοιραστήκαμε μια πραγματικά ξεχωριστή περίοδο στη ζωή μας. Ήταν κάτι που μας διαμόρφωσε», είπε ο Τζάκσον και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι και οι δύο θυμόμαστε εκείνη την εποχή με μεγάλη αγάπη». Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε οργανώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο μια επανένωση των συντελεστών του σίριαλ στη Νέα Υόρκη, όμως δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω της επιδείνωσης της υγείας του.
Παράλληλα, ο Τζόσουα Τζάκσον τόνισε τη σημασία της πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καλώντας ιδιαίτερα τους άνδρες άνω των 45 ετών να κάνουν προληπτικές εξετάσεις: «Οι άνδρες δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε στον γιατρό ή να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτή η νοοτροπία δεν βοηθά καθόλου».
Ο Καναδός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του σε ηλικία 48 ετών ύστερα από μία διετή μάχη μα καρκίνο του παχέος εντέρου στο τρίτο στάδιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Today, εξηγώντας ότι ο τρόπος που βιώνει την απώλεια έχει αλλάξει από τότε που έγινε πατέρας.
«Σε χτυπά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε ο Τζόσουα Τζάκσον, ο οποίος απέκτησε την σχεδόν έξι ετών κόρη του, Τζούνο, κατά τη διάρκεια του γάμου του με την ηθοποιό Τζόντι Τέρνερ Σμιθ, με την οποία χώρισε έναν χρόνο πριν. «Για μένα, ως πατέρας πλέον, το μέγεθος αυτής της τραγωδίας για την οικογένειά του με αγγίζει πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι απλώς ως συνάδελφο. Νομίζω ότι ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ», πρόσθεσε.
Joshua Jackson breaks his silence about the death of his former Dawson's Creek co-star James Van Der Beek https://t.co/N7AYm02AaO 🔗 pic.twitter.com/IRbQycHPY8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 10, 2026
Μιλώντας για τον Βαν Ντερ Μπικ, τον χαρακτήρισε «έναν πραγματικά καλό άνθρωπο»: «Έγινε αυτό που παλιά λέγαμε απλώς “καλός άνδρας”. Ένας άνθρωπος με πίστη και δύναμη χαρακτήρα, που αντιμετώπισε το αδύνατο με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας απίστευτος σύντροφος και σύζυγος και ένας τρυφερός, αφοσιωμένος πατέρας», είπε.
Οι δύο ηθοποιοί έγιναν γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 19990 μέσα από τη δημοφιλή σειρά Dawson’s Creek, όπου υποδύονταν τους κολλητούς φίλους. Η σειρά προβλήθηκε για έξι σεζόν, από το 1998 έως το 2003. «Μοιραστήκαμε μια πραγματικά ξεχωριστή περίοδο στη ζωή μας. Ήταν κάτι που μας διαμόρφωσε», είπε ο Τζάκσον και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι και οι δύο θυμόμαστε εκείνη την εποχή με μεγάλη αγάπη». Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε οργανώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο μια επανένωση των συντελεστών του σίριαλ στη Νέα Υόρκη, όμως δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω της επιδείνωσης της υγείας του.
Παράλληλα, ο Τζόσουα Τζάκσον τόνισε τη σημασία της πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καλώντας ιδιαίτερα τους άνδρες άνω των 45 ετών να κάνουν προληπτικές εξετάσεις: «Οι άνδρες δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε στον γιατρό ή να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτή η νοοτροπία δεν βοηθά καθόλου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα