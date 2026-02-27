Συγκινεί η συμπρωταγωνίστρια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ από το Dawson's Creek: Πέρασαν δύο εβδομάδες και ακόμα δεν ξέρω τι να πω
Η ανάρτηση της Μέρεντιθ Μονρόε για τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 48 ετών
Δύο εβδομάδες πέρασαν από τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η συμπρωταγωνίστριά του από τη σειρά Dawson's Creek δήλωσε πως ακόμα δεν ξέρει τι να πει, καθώς τίποτα δεν της φαίνεται σωστό.
Η Μέρεντιθ Μονρόε σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, εξήγησε πως όλες αυτές τις ημέρες η σκέψη της είναι στην οικογένεια του ηθοποιού και πως την έχουν πλημμυρίσει οι αναμνήσεις από όσα πέρασαν μαζί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε συγκεκριμένα: «Έχουν περάσει 2 εβδομάδες και ακόμα δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα δεν φαίνεται σωστό. Τζέιμς, εσύ, η Κίμπερλι, τα παιδιά και οι οικογένειές σου είστε συνεχώς στις σκέψεις μου, στις προσευχές μου και στην καρδιά μου. Έχω πλημμυρίσει από τρυφερές αναμνήσεις από τη φιλία που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι που προέκυψε από αυτές. Η κληρονομιά σου είναι το φως σου. Είτε 1 προς 1, σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση ή στην τέχνη σου πάντα μοιραζόσουν το φως σου μέσω του χιούμορ και του γέλιου σου. Η περιέργεια, ο χρόνος και η ενέργειά σου τόσο στους άλλους όσο και στον κόσμο γύρω σου, η ικανότητά σου να είσαι απόλυτα παρών και να κάνεις τους άλλους να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, η ειλικρίνεια, η φιλία, η συμπόνια και η αγάπη σου. Τζέιμς είθε η αγάπη και η κοινότητα που έχει χτίσει το φως σου παγκοσμίως να αντανακλάται πίσω άπειρα στην όμορφη σύζυγό σου Κίμπερλι, τα καταπληκτικά παιδιά σου και την οικογένειά σου. Ο Θεός κέρδισε έναν άγγελο πολύ νωρίς. Αναπαύσου εν ειρήνη».
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πέθανε σε ηλικία 48 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από το 2023.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
