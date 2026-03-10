Ο Χιου Τζάκμαν τραγούδησε στο πάρτι για τα 95α γενέθλια του Ρούπερτ Μέρντοχ
Ο ηθοποιός ερμήνευσε τραγούδια από το μιούζικαλ «The Greatest Showman», καθώς και τα διαχρονικά κομμάτια «Fly Me to the Moon» και «New York, New York»
Στο πάρτι για τα 95α γενέθλια του Ρούπερτ Μέρντοχ τραγούδησε ο Χιου Τζάκμαν.
Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο κάλεσμα, που διοργανώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο για τον συμπατριώτη του και ισχυρό παράγοντα των μέσων ενημέρωσης, Μέρντοχ με αφορμή τα γενέθλιά του και τα 95 χρόνια που συμπληρώνει στις 11 Μαρτίου.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από το μιούζικαλ «The Greatest Showman», καθώς και τα διαχρονικά κομμάτια «Fly Me to the Moon» και «New York, New York». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, ενώ ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με το τραγούδι «I Still Call Australia Home».
Παρότι δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τις ευχές του. Όπως σημειώνει η εφημερίδα New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μέρντοχ «θρυλική» προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης και «μοναδικό στο είδος του». Παράλληλα, εξήρε το «θάρρος, το όραμα και την αποφασιστικότητά» του, υποστηρίζοντας ότι με το έργο του «άλλαξε τον κόσμο». Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Ιβάνκα Τραμπ.
Σύμφωνα με το Breaker Media, στο πάρτι παρευρέθηκαν επίσης ο διάσημος συνθέτης και θεατρικός δημιουργός Άντριου Λόιντ Βέμπερ, καθώς και οι πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και Ρίσι Σούνακ. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ακόμη ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys Τζέρι Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης των New England Patriots Ρόμπερτ Κραφτ, καθώς και ο επίτροπος του National Football League, Ρότζερ Γκούντελ.
Hugh Jackman Sings for Rupert Murdoch at His 95th Birthday Party https://t.co/llkHEeoolX— Variety (@Variety) March 10, 2026
