Γκάι Πιρς: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Ρούπερτ Μέρντοχ στη μεγάλη οθόνη
Γκάι Πιρς: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Ρούπερτ Μέρντοχ στη μεγάλη οθόνη

O Τζακ Ο'Κόνελ διαπραγματεύεται να υποδυθεί τον Λάρι Λαμπ

Γκάι Πιρς: Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Ρούπερτ Μέρντοχ στη μεγάλη οθόνη
Ο Άγγλος σκηνοθέτης και παραγωγός Ντάνι Μπόιλ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία κινηματογραφικής διασκευής του βραβευμένου θεατρικού έργου «Ink», το οποίο αφηγείται την άνοδο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδρυτή της NewsCorp.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Αυστραλός ηθοποιός Γκάι Πιρς βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο Τζακ Ο’Κόνελ διαπραγματεύεται να υποδυθεί τον Λάρι Λαμπ, τον οποίο ο Μέρντοχ προσέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για να διευθύνει την εφημερίδα «Sun».

Το σενάριο της ταινίας έχει διασκευαστεί από τον Τζέιμς Γκρέιαμ, δημιουργό του αρχικού θεατρικού έργου, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Το «Ink» είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία μετά την πρεμιέρα του στο θέατρο το 2017, κερδίζοντας ένα βραβείο Olivier και δύο βραβεία Tony.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Μέρντοχ καθώς προσπαθεί να μετατρέψει την «The Sun» σε κορυφαία πηγή ειδήσεων, προσλαμβάνοντας τον Λαμπ για να τη διευθύνει. Η εξαγορά της εφημερίδας θα πυροδοτήσει μια μακροχρόνια αντιπαλότητα με την «Mirror», σηματοδοτώντας την άνοδο των βρετανικών ταμπλόιντ.

