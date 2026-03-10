Γιώργος Τσαλίκης κατά TikToker: Με προσβάλλει κάτω από αναρτήσεις μου, γράφει ξεπεσμένος, τσίρκο, κλέφτης
«Είμαι κωμικός και κάνω σάτιρα, προσπαθεί να ασχοληθούν μαζί του;» ανέφερε η Χαρά Τσιώλη για τον τραγουδιστή
Την ενόχλησή του με την κωμικό και παίκτρια του «J2US» Χαρά Τσιώλη εξέφρασε ο Γιώργος Τσαλίκης, αναφέροντας ότι η TikToker κάνει υποτιμητικά σχόλια για το πρόσωπό του κάτω από αναρτήσεις του, προσβάλλοντάς τον.
Ο τραγουδιστής εξήγησε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου, τι τον οδήγησε να απαντήσει δημόσια στη Χαρά Τσιώλη μέσω social media, η οποία όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Τσαλίκης, αναφέρεται δημόσια σε εκείνον με προσβλητικές αναφορές.
Όπως είπε για την κωμικό: «Όταν κάποιος, σε όλες του τις αναρτήσεις τους τελευταίους μήνες, μπαίνει από κάτω σαν σχόλιο και σε βρίζει, σε προσβάλλει, στις αναρτήσεις σου και γράφει ξεπεσμένος, τσίρκο, κλέφτης… Την έχω μπλοκάρει από τα social media, μπορεί να βρει το κινητό μου άμα θέλει, διότι εχθές παιδιά, για το όνομα του Θεού, μετά από αυτά που είχαν γίνει, με έκανε ξανά tag με το βίντεο που με είχε προσβάλει, με την έκφραση "ξαναπάρτο". Και γι’ αυτό την μπλόκαρα. Εχθές την μπλόκαρα. Γιατί με έκανε tag με το "ξαναπάρτο" και με προκαλεί. Δεν θέλω να με προκαλούν έτσι, τόσο πολύ».
Από τη μεριά της η Χαρά Τσιώλη μίλησε στην ίδια εκπομπή, εξηγώντας πως είναι κωμικός και ότι κάνει σάτιρα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με τον Γιώργο Τσαλίκη: «Το beef γίνεται όταν δύο άνθρωποι έχουν να χωρίσουν κάτι, εγώ δεν έχω να χωρίσω κάτι. Ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκίνησε ένα beef με τον εαυτό του, το τελείωσε μόνος του. Έκανε και ένα βίντεο που με έκανε block και δεν μπορώ να το δω. Είμαι κωμικός και κάνω σάτιρα. Είχα κάνει ένα ελαφρύ βίντεο χωρίς να τον προσβάλλω. Άρχισε να λέει ότι έχω εμπάθεια μαζί του. Ποια εμπάθεια; Εγώ να τον πάρω τηλέφωνο; Μόνος του τσακώνεται. Δεν ξέρω τι προσπαθεί; Να ασχοληθούν μαζί του; Πάντως εγώ δεν ασχολούμαι».
