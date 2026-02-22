Χαρά Τσιώλη για Ιωάννα Τούνη: Πρόσβαλε τους φτωχούς ανθρώπους, είμαι τελείως αντίθετη με τα πρότυπα που προωθεί

Κλείσιμο

#foryou #jtouni #byehaters #μπεσφοργιου #φοργιου ♬ Beep (2 seconds) - Official Sound Studio @j.touni Ας πιούμε λίγο τσάι… ☕️ να πούμε και καμία αλήθεια, γιατί από ψέματα και υποκρισία χορτάσαμε 🤢🤢 Δεν συνηθίζω να τοποθετούμαι τις πάμπολλες φορές που κάποιος άνθρωπος -άγνωστος προς εμένα- μου κάνει δημόσια επίθεση και προσπαθεί να με διαβάλλει χωρίς λόγο. Καθώς γνωρίζω πολύ καλά πως ο άνθρωπος αυτός αυτό ακριβώς χρειάζεται, να ασχοληθώ μαζί του… Τα 3 λεπτά δημοσιότητας που θα πάρει με το όνομα Ιωάννα Τούνη ως τίτλο στο βίντεο του, το άρθρο του, την εκπομπή του! Πλέον όμως η λύπη και η αγανάκτηση μου για την απαίσια κοινωνία που ζούμε, δεν μου αφήνουν άλλα περιθώρια. Βγήκε λοιπόν μια άγνωστη -που δηλώνει ηθοποιός- να με δικάσει δημόσια ξεκινώντας το βίντεο της λέγοντας πως έγινα γνωστή από ροζ βίντεο (τς*ντα κοινώς). Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή την στιγμή βρίσκομαι σε δικαστική διαμάχη με τον άνθρωπο που χωρίς να έχω καμία γνώση και αίσθηση και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ με βιντεοσκόπησε και έπειτα έστειλε το βίντεο σε όλη την Ελλάδα για να γελάει με τον κολλητό του. Revenge porn ονομάζεται κάτι τέτοιο. Είναι ποινικό αδίκημα και ελπίζω και εύχομαι να δικαιωθώ κάποια μέρα! Και συνεχίζει η ηθοποιός αυτή…υπονοώντας ότι κάνω συνοδεία σε Άραβες στο Dubai σε πάρτυ οργίων (έναν προορισμό οπου με μια ματιά στο προφίλ της βλέπεις ότι η ίδια πηγαίνει πολύ παραπάνω από ότι εγώ που ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο). Έπειτα λέει το πόσο κακό πρότυπο είμαι για όλους και ότι προάγω το εύκολο χρήμα. (;) Να θυμίσω στην ηθοποιό (που πρώτα με κράζει με τον χειρότερο τρόπο και ευθύς αμέσως ανεβάζει να προμοτάρει στις πλάτες μου εισιτήρια για τη παράσταση της -που υπό κανονικές συνθήκες δεν βλέπει ούτε ξαδέλφη της) ότι έχω μια πετυχημένη εταιρία την BUBBLEGUN από τα 23 έτη μου. Μια εταιρία που ξεκίνησα από το 0 μαζί με την κολλητή μου, και για την οποία δουλεύω κάθε μερα, όλη μέρα. Επίσης έχω ένα ΠΑΙΔΙ! Το οποίο μεγαλώνω με όλη την αγάπη και αφοσίωση μου και το έχω πάντα δίπλα μου και όχι παρκαρισμένο σε νταντάδες όλη μέρα. Επίσης έχω ένα account που πολύ θα ήθελε να έχει και η ίδια, αλλά δεν θα έχει ποτέ. Γιατί είναι κακός άνθρωπος. Και στο τέλος της ημέρας ο κόσμος βλέπει, κρίνει και ξεχωρίζει έναν αληθινό άνθρωπο που δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του, από έναν ηθοποιό που ξεχνάει να βγάλει την μάσκα ακόμη και στον ύπνο του! Εύκολο λοιπόν να είσαι αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, ΜΑΝΑ και μια από τις μεγαλύτερες influencers της χώρας σου. Λογικά εγώ ξύπνησα μια μέρα έτσι!!! Είμαι που λες ένας άνθρωπος που μεγάλωσα με χίλιες στερήσεις. Ότι έχω κάνει στην ζωή μου το έκανα μόνη. Χωρίς να με βοηθήσει κανένας άντρας, κανένας γονιός, κανένας χορηγός. Κανένας απολύτως! Και είμαι περήφανη για εμένα…. Και για τα λάθη και τα σωστά μου. Γιατί είμαι αληθινή & παραμένω αληθινή ότι και να συμβεί! Και γιατί είμαι μαχήτρια. Και αν με ρωτάς… ναι! Μακάρι τα παιδιά μας να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής, να μην σκύβουν το κεφάλι και να μην τα παρατάνε ποτέ! Να παλεύουν για τα όνειρα τους και να μην αφήνουν κανέναν σκατάνθρωπο να σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία τους! Δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Και δεν κρίνεται ο χαρακτήρας, η τιμή και η αξιοπρέπεια κανενός από το αν φοράει κοφτό μαγιό στην παραλία ή βγαίνει με μπούργκα. Ας είμαστε λίγο πιο αληθινοί, λίγο πιο καλοί και ας κοιτάμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, αντί να θέλουμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα! Α! Και καλή ανάσταση σε όλους τους χριστιανούς να ευχηθώ! 🫶🏻 #fyp #viral #jtouni #touni

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο γυναίκες ξεκίνησε ένα χρόνο πριν όταν η Χαρά Τσιώλη έκανε μία ανάρτηση για τα ταξίδια της Ιωάννας Τούνη στο Ντουμπάι, λέγοντας: «Θίχτηκε η Ιωάννα Τούνη για τα χιλιάδες σχόλια που εισπράττει στο προφίλ της από ανθρώπους που την κράζουν και της λένε ότι συμμετείχε στα πάρτι στο Ντουμπάι. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Ιωάννα μου, έγινες γνωστή μέσα από ένα ροζ βίντεο που είχε κυκλοφορήσει παντού. Μετά έγινες διάσημη influencer και το μόνο που πουλάς μέσα από τα προφίλ σου είναι το εύκολο χρήμα. Να μην μιλήσουμε για τα χιλιάδες κοριτσάκια που έχουν επηρεαστεί και κυνηγούν επίσης το εύκολο χρήμα. Ο κόσμος λοιπόν Ιωάννα μου, δεν σε βρίζει γιατί σε φθονεί, αλλά σε βρίζει γιατί κουράστηκε να βλέπει ανθρώπους να πουλάνε τα πάντα για τα χρήματα και έπειτα να κάνουν επίδειξη του πλούτου τους».Η Influencer είχε απαντήσει αρχικά σε σχόλιο, γράφοντας: «Η εν λόγω "κυρία" μόνο διαφήμιση θα πάρει ότι και να σχολιάσω για αυτήν. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει». Ωστόσο στην πορεία ανέβασε βίντεο στο TikTok όπου απαντούσε για όλα.Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραφε: «Ας πιούμε λίγο τσάι… να πούμε και καμία αλήθεια, γιατί από ψέματα και υποκρισία χορτάσαμε. Δεν συνηθίζω να τοποθετούμαι τις πάμπολλες φορές που κάποιος άνθρωπος -άγνωστος προς εμένα- μου κάνει δημόσια επίθεση και προσπαθεί να με διαβάλλει χωρίς λόγο. Καθώς γνωρίζω πολύ καλά πως ο άνθρωπος αυτός αυτό ακριβώς χρειάζεται, να ασχοληθώ μαζί του… Τα 3 λεπτά δημοσιότητας που θα πάρει με το όνομα Ιωάννα Τούνη ως τίτλο στο βίντεο του, το άρθρο του, την εκπομπή του. Πλέον όμως η λύπη και η αγανάκτηση μου για την απαίσια κοινωνία που ζούμε, δεν μου αφήνουν άλλα περιθώρια. Βγήκε λοιπόν μια άγνωστη -που δηλώνει ηθοποιός- να με δικάσει δημόσια ξεκινώντας το βίντεο της λέγοντας πως έγινα γνωστή από ροζ βίντεο (τς*ντα κοινώς). Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή την στιγμή βρίσκομαι σε δικαστική διαμάχη με τον άνθρωπο που χωρίς να έχω καμία γνώση και αίσθηση και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ με βιντεοσκόπησε και έπειτα έστειλε το βίντεο σε όλη την Ελλάδα για να γελάει με τον κολλητό του. Revenge porn ονομάζεται κάτι τέτοιο. Είναι ποινικό αδίκημα και ελπίζω και εύχομαι να δικαιωθώ κάποια μέρα. Και συνεχίζει η ηθοποιός αυτή…υπονοώντας ότι κάνω συνοδεία σε Άραβες στο Dubai σε πάρτυ οργίων (έναν προορισμό όπου με μια ματιά στο προφίλ της βλέπεις ότι η ίδια πηγαίνει πολύ παραπάνω από ότι εγώ που ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο). Έπειτα λέει το πόσο κακό πρότυπο είμαι για όλους και ότι προάγω το εύκολο χρήμα. (;) Να θυμίσω στην ηθοποιό (που πρώτα με κράζει με τον χειρότερο τρόπο και ευθύς αμέσως ανεβάζει να προμοτάρει στις πλάτες μου εισιτήρια για τη παράσταση της -που υπό κανονικές συνθήκες δεν βλέπει ούτε ξαδέλφη της) ότι έχω μια πετυχημένη εταιρία την BUBBLEGUN από τα 23 έτη μου. Μια εταιρία που ξεκίνησα από το 0 μαζί με την κολλητή μου, και για την οποία δουλεύω κάθε μέρα, όλη μέρα. Επίσης έχω ένα ΠΑΙΔΙ. Το οποίο μεγαλώνω με όλη την αγάπη και αφοσίωση μου και το έχω πάντα δίπλα μου και όχι παρκαρισμένο σε νταντάδες όλη μέρα. Επίσης έχω ένα account που πολύ θα ήθελε να έχει και η ίδια, αλλά δεν θα έχει ποτέ. Γιατί είναι κακός άνθρωπος. Και στο τέλος της ημέρας ο κόσμος βλέπει, κρίνει και ξεχωρίζει έναν αληθινό άνθρωπο που δεν φοβάται να είναι ο εαυτός του, από έναν ηθοποιό που ξεχνάει να βγάλει την μάσκα ακόμη και στον ύπνο του! Εύκολο λοιπόν να είσαι αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, ΜΑΝΑ και μια από τις μεγαλύτερες influencers της χώρας σου. Λογικά εγώ ξύπνησα μια μέρα έτσι. Είμαι που λες ένας άνθρωπος που μεγάλωσα με χίλιες στερήσεις. Ότι έχω κάνει στην ζωή μου το έκανα μόνη. Χωρίς να με βοηθήσει κανένας άντρας, κανένας γονιός, κανένας χορηγός. Κανένας απολύτως. Και είμαι περήφανη για εμένα…. Και για τα λάθη και τα σωστά μου. Γιατί είμαι αληθινή & παραμένω αληθινή ότι και να συμβεί. Και γιατί είμαι μαχήτρια. Και αν με ρωτάς… ναι. Μακάρι τα παιδιά μας να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής, να μην σκύβουν το κεφάλι και να μην τα παρατάνε ποτέ. Να παλεύουν για τα όνειρα τους και να μην αφήνουν κανέναν σκατάνθρωπο να σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία τους. Δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Και δεν κρίνεται ο χαρακτήρας, η τιμή και η αξιοπρέπεια κανενός από το αν φοράει κοφτό μαγιό στην παραλία ή βγαίνει με μπούργκα. Ας είμαστε λίγο πιο αληθινοί, λίγο πιο καλοί και ας κοιτάμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, αντί να θέλουμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα».