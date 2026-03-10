Δημήτρης Πιατάς για Χρήστο Βαλαβανίδη: Ήταν αδερφός μου, μου είχε ζητήσει κάτι και δεν τήρησα τον λόγο μου
Δημήτρης Πιατάς για Χρήστο Βαλαβανίδη: Ήταν αδερφός μου, μου είχε ζητήσει κάτι και δεν τήρησα τον λόγο μου
Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε για τη γνωριμία τους το 1969 στη δραματική σχολή αλλά και τη μακροχρόνια φιλία που είχαν
Στη στενή φιλία που διατηρούσε με τον Χρήστο Βαλαβανίδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Πιατάς, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ηθοποιό ως αδερφό του, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρχε μία επιθυμία του, την οποία δεν κατάφερε να εκπληρώσει.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στο «Happy Day» το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, αναφερόμενος τόσο στη σχέση τους όσο και στην υπόσχεση που δεν μπόρεσε να τηρήσει. Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Πιατάς θυμήθηκε τη γνωριμία τους από το 1969 στη δραματική σχολή και τη μακροχρόνια φιλία που διατηρήθηκε μέχρι την πρόσφατη επικοινωνία τους. Παράλληλα, μίλησε για μία προσωπική σκέψη του Χρήστου Βαλαβανίδη, την οποία ο Δημήτρης Πιατάς δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει.
Όπως είπε: «Ήμασταν και θα παραμείνουμε για πάντα φίλοι. Ο Χρήστος ήταν, αν θέλεις, όχι φίλος μου, απλώς ήταν ο αδερφός μου. Γιατί με τον Χρήστο συναντιόμαστε το 1969 στη δραματική σχολή και από το 1969 μέχρι προχθές που τηλεφωνηθήκαμε, ήταν για πάντα ο εξαιρετικός μου φίλος. Μου είχε ζητήσει και δεν τον τήρησα τον λόγο μου. Είχε ένα ενυδρείο υπέροχο ο Χρήστος. Ήθελε να πάμε στο ενυδρείο του, να δούμε τα ψαράκια, να μαγειρέψει και να κοιτάμε τα ψάρια έτσι και να ονειρευόμαστε. Του λέω "σου δίνω το λόγο μου ότι θα έρθω" και δεν τον κράτησα το λόγο μου».
Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με την καρδιά του. Την είδηση του θανάτου του κοινοποίησαν η οικογένεια των Ελένης Γερασιμίδου και Αντώνη Ξένου μέσω ανάρτησης στη σελίδα «Από Κοινού Θέατρο», ενώ στη συνέχεια επιβεβαίωσαν στο protothema.gr στενοί συνεργάτες του.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους. Ελένη-Αντώνης-Αγγελική».
