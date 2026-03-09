Συγκινεί η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο και μας πληγώνει

Για τους συναδέλφους του είναι μεγάλη θρηνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ, επισήμανε η Ασπασία Κράλλη