Συγκινεί η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο και μας πληγώνει
Για τους συναδέλφους του είναι μεγάλη θρηνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ, επισήμανε η Ασπασία Κράλλη
Συγκίνηση προκάλεσαν οι δηλώσεις της συζύγου του Χρήστου Βαλαβανίδη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, με την Ασπασία Κράλλη να επισημαίνει συγκεκριμένα πως βασανίστηκε πολύ πριν φύγει από τη ζωή, παραμένοντας στο νοσοκομείο 55 ημέρες. Η ηθοποιός τόνισε πως η απώλειά του είναι τεράστια και για εκείνη αλλά και για την κόρη τους.
Η σύζυγος του ηθοποιού μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, εξηγώντας πως πέρασε 54 χρόνια δίπλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη και πάντα τον θαύμαζε όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για το ήθος και τον χαρακτήρα του.
Η Ασπασία Κράλλη δήλωσε αναλυτικά: «Ήμασταν 54 χρόνια μαζί, δεμένοι, φίλοι πολύ. Φοβερό ταλέντο, ποιητής φοβερός. Μεγάλη απώλεια για μένα. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, παρόλο που έχει γεμίσει θρηνωδίες το Facebook και όλα τα social. Όμως στο σπίτι μου μόνη μου... Για εμένα ήταν ο φίλος μου. Από τη δραματική σχολή ήμασταν μαζί… Ήταν υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ταλαντούχος και γι' αυτό τον ερωτεύτηκα, όχι για το ύψος του. Πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, εξαιρετικά γενναιόδωρος. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του. Των συναδέλφων είναι μεγάλη θρηνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ. Δεν έγινε ποτέ αυλή κανενός. Δεν έκλεψε ποτέ κανέναν. Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανέβει. Ό,τι έγινε, το έκανε με το ταλέντο του. Έγινε περιζήτητος. Δεν τηλεφώνησε ποτέ για δουλειά, μόνο τηλεφωνήματα δεχόταν για δουλειά. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πολύ και αγαπιόμασταν και θα τιμήσουμε την αποχώρησή του στη Ριτσώνα, την Τετάρτη στις 12:30. Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο, πάρα πολύ. Και αυτό συζητάμε με την κόρη μου τώρα, τουλάχιστον να βασανιζόταν αλλά να ζούσε, αλλά βασανίστηκε και δεν έζησε και μας πληγώνει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι υπάρχει μετά θάνατον, εύχομαι να εισπράττει όλη αυτή την αγάπη που είχε, αν υπάρχει κάτι μετά θάνατον. Στο νοσοκομείο έφυγε με ανακοπή καρδιάς. Ήταν 55 μέρες στο νοσοκομείο. Έλεγε ότι θα κάθεται σε μία καρέκλα κοντά στη θάλασσα και θα μας βλέπει εμάς να κολυμπάμε, την κόρη του και εμένα και τον σύντροφο της κόρης του. Ο τελευταίος του αποχαιρετισμός...».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου και σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του, συγκεκριμένα με την καρδιά του. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Τετάρτη 11 Μαρτίου.
