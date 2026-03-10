Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Σμαράγδα Καρύδη: Οι φωτογραφίες με μπικίνι και τα βίντεο από τον Ινδικό Ωκεανό για την γιορτή του Αγίου Σμάραγδου
«Μ' αρέσει που γιορτάζουμε πολλοί παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους μας λοιπόν. Και στους υπόλοιπους 39» έγραψε η Σμαράγδα Καρύδη στην ανάρτησή της
Δεν είναι πολλοί αυτοί που γνώριζαν ότι χθες, Δευτέρα, γιόρταζαν οι Άγιοι Σαράντα, ανάμεσά τους και ο Άγιος Σμάραγδος.
Το κενό αυτό φρόντισε να καλύψει η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία γιόρταζε την ονομαστική της εορτή, με ανάρτησή της στο Instagram στην οποία συμπεριέλαβε καρέ της με μπικίνι αλλά και βίντεο από τον Ινδικό Ωκεανό όπου βρέθηκε πρόσφατα.
«Μ' αρέσει που γιορτάζουμε πολλοί παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους μας λοιπόν. Και στους υπόλοιπους 39» έγραψε η Σμαράγδα Καρύδη στην ανάρτησή της.
Κάλεσε, μάλιστα, όλους όσοι γιορτάζουν λόγω των Αγίων Σαράντα να το μοιραστούν μαζί της προτρέποντάς τους «περάστε καλά με τους φίλους σας. Να έχουμε υγεία κι όλα να φτιάξουν»
