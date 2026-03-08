Η Charli XCX θέλει να παρατήσει τη μουσική για χάρη της υποκριτικής: «Τι άλλο μένει να κάνω;» αναρωτήθηκε
Η Charli XCX θέλει να παρατήσει τη μουσική για χάρη της υποκριτικής: «Τι άλλο μένει να κάνω;» αναρωτήθηκε
Η τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε πως όνειρό της είναι να κάνει μία ταινία τρόμου
Μια μικρή εικόνα για το μέλλον της έδωσε στους θαυμαστές της η Charli xcx, αποκαλύπτοντας πως αυτό ίσως να μη σχετίζεται με τη μουσική, αλλά με τον χώρο της υποκριτικής.
Η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής Feeding Starving Celebrities της Κουένλιν Μπλάκγουελ, όπου οι δύο τους συζήτησαν για την πορεία της καριέρας της. Όταν η Μπλάκγουελ τη ρώτησε: «Θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο με την υποκριτική;», η Charli xcx απάντησε με ενθουσιασμό: «Ναι, αστειεύεσαι; Θέλω να τα παρατήσω με τη μουσική, μωρό μου, και να ασχοληθώ με την υποκριτική».
Η Μπλάκγουελ επισήμανε ότι η Τσάρλι έκανε πολλά με το άλμπουμ της Brat το 2024, το οποίο κέρδισε Grammy για το καλύτερο dance/electronic άλμπουμ, ενώ είχε δουλέψει σκληρά στη μουσική πολύ πριν από αυτό. «Τι άλλο μένει να κάνω;», αναρωτήθηκε τότε η τραγουδίστρια.
Στη συνέχεια, συζήτησαν για τα πρότζεκτ που θα ήθελαν ιδανικά να πραγματοποιήσουν. Η ποπ σταρ εξομολογήθηκε πως θα ήθελε να κάνει μία ταινία τρόμου στο ύφος του franchise Final Destination. «Ξέρεις τι θέλω πραγματικά να κάνω; Έκανα και ένα TikTok γι’ αυτό. Ένα απόλυτο “it-girl” Final Destination», ανέφερε η τραγουδίστρια του «365».
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε τον Μάιο του 2025, η τραγουδίστρια είχε αναφέρει ως πιθανά μέλη του καστ για αυτή την ιδέα τις Ρέιτσελ Σένοτ, Άλεξ Κονσάνι, Γκάμπριετ, Ρόμι Μαρς, την Μπλάκγουελ και την ίδια.
«Σε ανέφερα μέσα σε αυτό», είπε στη Μπλάκγουελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. «Θα τρέχουμε όλες γύρω-γύρω όντας απίστευτα σέξι, αλλά θα πεθαίνουμε με τους πιο τρελούς τρόπους», τόνισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Charli xcx Reveals She Wants to 'Quit Music' for a New Career Path https://t.co/1nzBBq4pJv— People (@people) March 7, 2026
