Η Charli XCX παραδέχτηκε πως έχει εμμονή με τις πλαστικές επεμβάσεις: «Σκέφτομαι διαρκώς τι θέλω να αλλάξω στο πρόσωπό μου»
Η Charli XCX παραδέχτηκε πως έχει εμμονή με τις πλαστικές επεμβάσεις: «Σκέφτομαι διαρκώς τι θέλω να αλλάξω στο πρόσωπό μου»
Πρέπει να θυμάμαι ότι ίσως δεν πρέπει να το παρατραβήξω, τόνισε η 33χρονη
Την εμμονή που έχει με τις πλαστικές επεμβάσεις παραδέχτηκε η Charli XCX, αποκαλύπτοντας πως σκέφτεται διαρκώς να αλλάξει την εμφάνισή της. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair για το τεύχος Νοεμβρίου, η 33χρονη ποπ σταρ εξήγησε ότι περνάει πολύ χρόνο ερευνώντας αισθητικές επεμβάσεις και επισκέπτεται ιστότοπους για να ενημερωθεί για τις επιλογές της.
«Σκέφτομαι διαρκώς πώς μοιάζω και τι θα ήθελα να αλλάξω στο πρόσωπό μου», είπε και πρόσθεσε: «Σκέφτομαι όλη την ώρα όλα αυτά που θα μπορούσα να κάνω, να τραβήξω, να τεντώσω ή να μορφοποιήσω στο πρόσωπό μου. Πρέπει να θυμάμαι ότι ίσως δεν πρέπει να το παρατραβήξω».
Η ίδια εξήγησε ότι στο παρελθόν χρησιμοποιούσε Botox, αλλά αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει καθώς οι ενέσεις επηρεάζαν τις εκφράσεις της κατά τη διάρκεια ακροάσεων για την υποκριτική. Η Charli XCX έχει πλέον επτά ταινίες προγραμματισμένες, μεταξύ των οποίων το «The Moment» με τον Alexander Skarsgård και το «100 Nights of Hero» με την Emma Corrin. Παράλληλα, συνεργάστηκε στη μουσική επένδυση για το remake του «Wuthering Heights» της Emerald Fennell, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.
Η συνέντευξη έρχεται ενώ η Charli XCX απολαμβάνει την επιτυχία του τελευταίου της άλμπουμ «Brat», που κυριάρχησε το καλοκαίρι του 2024 και δημιούργησε το viral φαινόμενο «Brat summer». Πρόσφατα ολοκλήρωσε την sold-out περιοδεία της και παντρεύτηκε τον drummer των The 1975, Τζορτζ Ντάνιελ, σε μια ιδιωτική τελετή στο Hackney Town Hall του Λονδίνου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Σκέφτομαι διαρκώς πώς μοιάζω και τι θα ήθελα να αλλάξω στο πρόσωπό μου», είπε και πρόσθεσε: «Σκέφτομαι όλη την ώρα όλα αυτά που θα μπορούσα να κάνω, να τραβήξω, να τεντώσω ή να μορφοποιήσω στο πρόσωπό μου. Πρέπει να θυμάμαι ότι ίσως δεν πρέπει να το παρατραβήξω».
Charli XCX gets candid about plastic surgery obsession in Vanity Fair cover story https://t.co/S3sqWnMI4D pic.twitter.com/lHh40ZcFu7— Page Six (@PageSix) October 14, 2025
Η συνέντευξη έρχεται ενώ η Charli XCX απολαμβάνει την επιτυχία του τελευταίου της άλμπουμ «Brat», που κυριάρχησε το καλοκαίρι του 2024 και δημιούργησε το viral φαινόμενο «Brat summer». Πρόσφατα ολοκλήρωσε την sold-out περιοδεία της και παντρεύτηκε τον drummer των The 1975, Τζορτζ Ντάνιελ, σε μια ιδιωτική τελετή στο Hackney Town Hall του Λονδίνου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα