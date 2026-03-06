32 χρόνια χωρίς τη Μελίνα Μερκούρη, δείτε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε το στιγμιότυπο με αφορμή την επέτειο του θανάτου της σπουδαίας Ελληνίδας
Σαν σήμερα, το 1994, έφυγε από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των τριάντα δύο χρόνων από τον θάνατό της ηθοποιού και πολιτικού το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία.
Πρόκειται για μία φωτογραφία που η αιώνια «Ίλια» του Ποτέ την Κυριακή, η «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, η «γυναίκα- φλόγα», όπως είχε πει ο άλλοτε υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ, είχε δώσει στο στούντιο στην οποία εκείνη απαθανατίζεται, κρατώντας ένα παιχνίδι στην αγκαλιά της.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Πριν 32 χρόνια, σαν σήμερα έφυγε η Μελίνα Μερκούρη. Το Studio Κλεισθένης τη θυμάται με μια φωτογραφία που είχε δώσει στον Κλεισθένη η Μελίνα από την παιδική της ηλικία».
Δείτε τη φωτογραφία
