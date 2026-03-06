32 χρόνια χωρίς τη Μελίνα Μερκούρη, δείτε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
GALA
Μελίνα Μερκούρη studio Κλεισθένης

32 χρόνια χωρίς τη Μελίνα Μερκούρη, δείτε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε το στιγμιότυπο με αφορμή την επέτειο του θανάτου της σπουδαίας Ελληνίδας

32 χρόνια χωρίς τη Μελίνα Μερκούρη, δείτε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σαν σήμερα, το 1994, έφυγε από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των τριάντα δύο χρόνων από τον θάνατό της ηθοποιού και πολιτικού το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία.

Πρόκειται για μία φωτογραφία που η αιώνια «Ίλια» του Ποτέ την Κυριακή, η «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, η «γυναίκα- φλόγα», όπως είχε πει ο άλλοτε υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ, είχε δώσει στο στούντιο στην οποία εκείνη απαθανατίζεται, κρατώντας ένα παιχνίδι στην αγκαλιά της.

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Πριν 32 χρόνια, σαν σήμερα έφυγε η Μελίνα Μερκούρη. Το Studio Κλεισθένης τη θυμάται με μια φωτογραφία που είχε δώσει στον Κλεισθένη η Μελίνα από την παιδική της ηλικία».

Δείτε τη φωτογραφία

13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης